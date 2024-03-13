Яндекс Такси придумал изощренное наказание для клиентов, которые отменяют заказы

Ранее мы писали Журналисты нашли самую дорогую поездку на такси в новогодние праздники Цены на такси в новогоднюю ночь и последующие праздничные дни, как правило, ощутимо выше обычных. Подмосковные ... Читать далее

«Яндекс Такси» рассказал, что придумал способ сдержать рост цен на такси. Обычно тарифы растут, когда спрос превышает предложение. Чем меньше свободных машин, тем дороже обходится поездка. Иногда ситуация возникает искусственно, если человек заказывает сразу несколько машин, смотрит, какая приедет первой, а от остальных потом отказывается. Для борьбы с такими клиентами разработали алгоритм, который анализирует соотношение выполненных и отмененных поездок.

На основе данных о последних 30 заказах пользователю присваивают статус: «Все в порядке» или «Приемлемо», или «Непорядок». Статус влияет на скорость поиска свободной машины. Для статуса «Приемлемо» она будет ниже, а для «Непорядок» машину будут искать очень медленно, а функция заказа нескольких машин окажется недоступна.

При этом в сервисе подчеркнули, что алгоритм не будет учитывать отмены заказов по уважительным причинам: если автомобиль едет значительно дольше, чем рассчитывалось при заказе, или просто долго стоит на одном месте. Свой статус можно будет посмотреть в приложении, пишет ТАСС.

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