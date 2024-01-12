Журналисты нашли самую дорогую поездку на такси в новогодние праздники

Длинные новогодние праздники традиционно знаменуются ростом цен в такси-сервисах. Не стал исключением и 2024 год. Издание «Подмосковье сегодня» выяснило, что самая дорогая поездка в новогодние каникулы обошлась клиенту в 83 тысячи рублей. Но эксперты считают такую цену вполне адекватной.

Дело в том, что клиенту такси срочно потребовалось 5 января попасть из Москвы в Пензу. Расстояние между точками по маршруту составило 692 километра, поэтому итоговая стоимость поездки превысила 83 тысячи рублей. Как пояснила журналистам профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова, «в среднем, стоимость одного километра на такси даже в обычные дни составляет порядка 50 – 100 рублей. Исходя из этого, берем минимум и умножаем 692 километра на 50 рублей. Получится почти 35 тысяч рублей. При этом надо понимать, что обратная дорога будет осуществляться уже без пассажиров, поэтому такая поездка в один конец должна окупиться сполна. Отсюда и стоимость, которая соответствует поездке в 1400 километров».

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