Журналисты нашли самую дорогую поездку на такси в новогодние праздники
Дело в том, что клиенту такси срочно потребовалось 5 января попасть из Москвы в Пензу. Расстояние между точками по маршруту составило 692 километра, поэтому итоговая стоимость поездки превысила 83 тысячи рублей. Как пояснила журналистам профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова, «в среднем, стоимость одного километра на такси даже в обычные дни составляет порядка 50 – 100 рублей. Исходя из этого, берем минимум и умножаем 692 километра на 50 рублей. Получится почти 35 тысяч рублей. При этом надо понимать, что обратная дорога будет осуществляться уже без пассажиров, поэтому такая поездка в один конец должна окупиться сполна. Отсюда и стоимость, которая соответствует поездке в 1400 километров».
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12.01.2024, 00:13
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Автомобили в России продолжают дорожать. Цены многих новых моделей Lada уверенно перевалили за 1 млн рублей. Параллельно с ними растет и стоимость подержанных машин. Но цены некоторых экземпляров, действительно, поражают воображение. Продавцы даже вынуждены указывать в комментариях, что не ошиблись с количеством нулей.Читать далее
-
11.01.2024, 17:54
Эксперты нашли причины, почему не надо менять масло каждые 10 тысяч километров
Рекомендованный автопроизводителем интервал замены моторного масла указан в сервисной книжке. Обычно водителям советуют проводить замену через каждые 10 – 15 тысяч километров. Эксперты объяснили, почему не всегда стоит ориентироваться на эти цифры.Читать далее
-
11.01.2024, 17:12
АвтоВАЗ анонсировал новый автомобильный бренд
В рамках итоговой пресс-конференции глава АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал о планах компании на ближайшее время. Оказалось, отечественный автогигант хочет выпускать автомобили под новым брендом.Читать далее
-
11.01.2024, 16:16
АвтоВАЗ подвел итоги 2023 года: рекордные объемы производства, продаж и доля рынка
Российский автогигант провел итоговую пресс-конференцию, на которого глава компании Максим Соколов рассказал об успехах прошлого года и производственных планах на ближайшие 12 месяцев.Читать далее
-
11.01.2024, 15:31
Летние шины дорожают быстрее зимних
Маркетинговое агентство НАПИ проанализировало цены на новые шины для легковых автомобилей и выяснило, как за последний год менялась средняя цена покрышек премиального сегмента.Читать далее
-
11.01.2024, 09:54
Массовая авария с неуправляемым автокраном в Геленджике попала на видео
Вечером в среду, 10 января, на Новороссийской улице Геленджика произошла крупная авария. У автокрана отказали тормоза и он протаранил 12 попутных и встречных автомобилей.Читать далее
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