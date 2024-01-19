Заменит ли Hyundai Mufasa россиянам «Крету»
Фото: Hyundai
В списке доступного оснащения значится цифровая приборная панель, медиасистема с большим сенсорным дисплеем, климат-контроль, кожаная отделка салона, панорамная крыша и адаптивный «круиз». Если частные продавцы просили за Hyundai Mufasa 3 770 000 рублей, то крупные дилеры готовы отдать кроссовер 2023 года выпуска за 3 100 000 рублей.
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12.10.2023, 15:16
Китайский «паркетник» Hyundai подорожал сразу на 500 тысяч рублей
С прекращением официальных поставок автомобилей Hyundai, дилеры начали возить машины по схеме параллельного импорта, преимущественно из Китая. Цены на них напрямую зависят от курса рубля, таможенных пошлин и ставки утильсбора.Читать далее
-
19.01.2024, 07:36
Владельцы «китайцев» пожаловались, что у них одноразовые автомобили
Российские владельцы китайских гибридных автомобилей Li Auto столкнулись с неожиданной проблемой: после серьезного ДТП или полной разрядки аккумулятора машина полностью блокируется, превращаясь в «дорогой кирпич».Читать далее
-
19.01.2024, 07:15
Дорожные камеры начали штрафовать на 1 500 рублей за нарушение правил проезда трамвайных остановок
В Москве появились дорожные камеры с расширенным функционалом. Их научили распознавать автомобили, которые нарушают правила проезда трамвайных остановок и не уступают дорогу пешеходам. Но основе их данных водителей штрафуют на 1 500 рублей.Читать далее
-
18.01.2024, 17:58
Два китайских автомобильных бренда запустили онлайн-продажи на Ozon: цены на 500 тысяч ниже официального прайса
Купить автомобили на маркетплейсе Ozon можно было и раньше. «Пионерами» стали Chery и Omoda, а также еще несколько автомобильных брендов. Сейчас линейка пополнилась китайскими моделями, которые собирают на калининградском заводе «Автотор».Читать далее
-
18.01.2024, 17:25
Глава АвтоВАЗа рассказал, когда у дилеров появится новый бренд Х
Накануне стало известно, как будет выглядеть логотип нового бренда АвтоВАЗа. Машины планируют выпускать в партнерстве с китайской компанией. Продажи стартуют совсем скоро.Читать далее
-
18.01.2024, 16:38
Насколько китайские автомобили готовы к русской зиме?
Некоторые автолюбители уверены, что китайские автомобили плохо адаптированы к суровым российским зимам. Эксперты утверждают, что это не так. Машины тестируют за Полярным кругом, а в северных районах Китая тоже очень холодно.Читать далее
-
18.01.2024, 15:36
Госдума не разрешила проводить референдум по электросамокатам
Депутаты Госдумы отклонили в первом чтении законопроект об электросамокатах, который предоставляет право муниципалитетам самостоятельно решать, запрещать этот вид транспорта или нет.Читать далее
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