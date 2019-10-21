Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
21 октября 2019, 00:01

Запатентованы имена новых моделей Aurus

  • 69
  • 0
В открытой базе Роспатента появились зарегистрированные названия для двух новых моделей российской премиальной марки Aurus. Имена минивена Arsenal и внедорожника Komendant давно не являются секретом. Теперь товарные знаки получили официальные свидетельства.
Запатентованы имена новых моделей Aurus

Фото: Роспатент

Ранее мы писали
Министерство промышленности и торговли распространило фотографии с презентации первого прототипа Aurus Komendant ...
Читать далее
ФГУП НАМИ зарегистрировал не только названия двух моделей Komendant и Arsenal, но и их написание. Оба автомобиля пополнят линейку премиальной марки Aurus. Они построены на платформе ЕМП и до недавнего времени числились под внутренними индексами ЕМП-4125 (минивен) и ЕМП-4124 (внедорожник).

Еще полтора года назад, когда публике впервые показали лимузин Senat, стало известно, что модели Aurus назовут в честь башен Московского Кремля – Сенатской, Комендантской и Арсенальных (их две – Средняя и Угловая). Всего в ансамбль Кремля сейчас входит 20 башен, так что возможность для расширения модельного ряда Aurus есть.

Минивен Arsenal уже неоднократно попадался как на дорожных тестах, так и в составе кортежей. Внедорожник Komendant пока скрывается от глаз публики. Его серийное производство начнется ориентировочно в 2021 году. Сейчас специалисты НАМИ собирают первые пробные экземпляры. Например, в апреле 2019 года пресс-служба Минпромторга опубликовала фото одного из таких недоукомплектованных автомобилей, которые демонстрировали министру Денису Мантурову.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Кабриолет Aurus вывели на дорожные тесты
Rolls-Royce Ghost?? Вы серьезно? У Это Rolls-Royce Ghost нет гибридной силовой установки. У Это Rolls-Royce Ghost нет полного привода. У Rolls-Royce Ghost нет 9-ти ступенчатой АКПП без гидрансформатора. Наконец, они геометрически разные. Колёсная база у Аурус 3300мм а у Rolls-Royce Ghost 3295мм, ширина ...
Денис
Автомобили проекта «Кортеж» будут собирать в ОАЭ
подписанному с холдингом Tawazun договору, в ОАЭ наладят сборку автомобилей под брендом Aurus
Новости Хабаровска
Дилер начал принимать предоплату за автомобили Aurus
Я балдею с этих "Aurus Senat". ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) По цене настоящего "роллс-ройса" продается еще не доведенный до ума практически "китайский роллс-ройс" (только материалы побогаче, чем у китайца, зато с надежностью проблем будет явно больше) . И на всё это г-но выстраивается очередь ...
Александр Ненашев
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Аурус
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Самые популярные автомобили у пенсионеров
Лучшие китайские вседорожники до 1 миллиона рублей
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Мини-вэны
Subaru Exiga и еще 43 модели
Класс D
Geely Vision и еще 41 модель
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 7 моделей
Класс А Exclusive
Smart ForTwo и еще 2 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Запатентованы имена новых моделей Aurus
{{material_126423}}ФГУП НАМИ зарегистрировал не только названия двух моделей Komendant и Arsenal, но и их написание. Оба автомобиля пополнят линейку премиальной марки Aurus. Они построены на платформе ЕМП и до недавнего времени числились под внутренними индексами ЕМП-4125 (минивен) и ЕМП-4124 (внедорожник).Еще полтора года назад, когда публике впервые показали лимузин Senat, стало известно, что модели Aurus назовут в честь башен Московского Кремля – Сенатской, Комендантской и Арсенальных (их две – Средняя и Угловая). Всего в ансамбль Кремля сейчас входит 20 башен, так что возможность для расширения модельного ряда Aurus есть.Минивен Arsenal уже неоднократно попадался как на дорожных тестах, так и в составе кортежей. Внедорожник Komendant пока скрывается от глаз публики. Его серийное производство начнется ориентировочно в 2021 году. Сейчас специалисты НАМИ собирают первые пробные экземпляры. Например, в апреле 2019 года пресс-служба Минпромторга опубликовала фото одного из таких недоукомплектованных автомобилей, которые демонстрировали министру Денису Мантурову.
2019-10-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Красноярск Свердловская область Рязань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.