21 октября 2019, 00:01
Запатентованы имена новых моделей Aurus
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В открытой базе Роспатента появились зарегистрированные названия для двух новых моделей российской премиальной марки Aurus. Имена минивена Arsenal и внедорожника Komendant давно не являются секретом. Теперь товарные знаки получили официальные свидетельства.
Фото: Роспатент
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Еще полтора года назад, когда публике впервые показали лимузин Senat, стало известно, что модели Aurus назовут в честь башен Московского Кремля – Сенатской, Комендантской и Арсенальных (их две – Средняя и Угловая). Всего в ансамбль Кремля сейчас входит 20 башен, так что возможность для расширения модельного ряда Aurus есть.
Минивен Arsenal уже неоднократно попадался как на дорожных тестах, так и в составе кортежей. Внедорожник Komendant пока скрывается от глаз публики. Его серийное производство начнется ориентировочно в 2021 году. Сейчас специалисты НАМИ собирают первые пробные экземпляры. Например, в апреле 2019 года пресс-служба Минпромторга опубликовала фото одного из таких недоукомплектованных автомобилей, которые демонстрировали министру Денису Мантурову.
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