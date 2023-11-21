Зарплаты в российских автосервисах растут: кто зарабатывает больше?

Ранее мы писали Как изменятся российские автосервисы через 10 лет? Автомобильный рынок неизбежно претерпевает изменения: растет популярность моделей на альтернативных источниках ... Читать далее

Число свободных вакансий в автосервисах растет, за год предложений работы стало больше на 40%. Одновременно с 2020 года в отрасли постепенно снижается число соискателей. Это вынуждает работодателей конкурировать друг с другом за квалифицированных сотрудников, постоянно повышая им зарплаты. Наиболее заметно с 2022 года зарплаты выросли у специалистов по диагностике – на 42%. Сейчас они зарабатывают в среднем по 92 тысячи рублей в месяц.

Высокие зарплаты также у жестянщиков-маляров (84,5 тысячи рублей), мотористов (80,3 тысячи рублей), автомехаников легковых автомобилей (73 тысячи рублей) и специалистов по ремонту грузовиков (78,8 тысячи рублей), пишет РИА Новости. По мнению экспертов, дефицит специалистов в отрасли усугубляется снижением продаж новых автомобилей: многие не могут себе позволить приобрести новый автомобиль, поэтому спрос на ремонт машин только растет.

С другой стороны, год от года снижается интерес к профессиям автослесаря или маляра, не хватает выпускников технических вузов и колледжей, которые специализируются на автомобильной технике. Автосервисам приходится запускать свои программы обучения и активно брать соискателей на стажировки.

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