Зарплаты в российских автосервисах растут: кто зарабатывает больше?
Высокие зарплаты также у жестянщиков-маляров (84,5 тысячи рублей), мотористов (80,3 тысячи рублей), автомехаников легковых автомобилей (73 тысячи рублей) и специалистов по ремонту грузовиков (78,8 тысячи рублей), пишет РИА Новости. По мнению экспертов, дефицит специалистов в отрасли усугубляется снижением продаж новых автомобилей: многие не могут себе позволить приобрести новый автомобиль, поэтому спрос на ремонт машин только растет.
С другой стороны, год от года снижается интерес к профессиям автослесаря или маляра, не хватает выпускников технических вузов и колледжей, которые специализируются на автомобильной технике. Автосервисам приходится запускать свои программы обучения и активно брать соискателей на стажировки.
-
21.11.2023, 08:09
Chevrolet погиб, водитель каким-то чудом выжил
Уличные гонки белого Chevrolet Corvette с серебристым Ford Mustang привели к серьезной аварии. Chevrolet вылетел с дороги, задел фонарный столб и буквально рассыпался на части.Читать далее
-
21.11.2023, 07:26
Российским дилерам по секрету показали новый Haval F7
Российский офис китайского бренда Haval провел закрытую презентацию кроссовера Haval F7 второго поколения. Ожидается, что новинка появится в продаже у дилеров в первой половине 2024 года.Читать далее
-
21.11.2023, 06:54
В массовом ДТП на Кубани с коровой и скорой помощью погибли люди
Вечером в понедельник, 20 ноября, в Мостовском районе Краснодарского края произошла серьезная авария с участием трех автомобилей и одной коровы. Два человека погибли на месте.Читать далее
-
20.11.2023, 17:55
В Петербурге открыли первый женский таксопарк
С одной стороны, после проведения реформы в сфере такси наблюдается дефицит кадров, с другой – эксперты говорят о растущей востребованности профессии таксиста среди женщин. Первый женский таксопарк начал работать в Петербурге.Читать далее
-
20.11.2023, 17:36
Какие существуют виды автомошенничества (и как с ними справиться)
В текущем году в Санкт-Петербурге и Ленинградской области зафиксирован заметный рост числа преступлений в сфере мошенничества с ДТП и полисами ОСАГО. Злоумышленники постоянно изобретают новые схемы.Читать далее
-
20.11.2023, 16:34
В Россию везут загадочный китайский внедорожник Paladin
Китайская компания Sinomach Automobile, специализирующаяся на производстве дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, пообещала привезти в Россию линейку легковых автомобилей. Первым предложат внедорожник Paladin.Читать далее
-
21.11.2023, 08:09
Chevrolet погиб, водитель каким-то чудом выжил
Уличные гонки белого Chevrolet Corvette с серебристым Ford Mustang привели к серьезной аварии. Chevrolet вылетел с дороги, задел фонарный столб и буквально рассыпался на части.Читать далее
-
21.11.2023, 07:26
Российским дилерам по секрету показали новый Haval F7
Российский офис китайского бренда Haval провел закрытую презентацию кроссовера Haval F7 второго поколения. Ожидается, что новинка появится в продаже у дилеров в первой половине 2024 года.Читать далее
-
21.11.2023, 06:54
В массовом ДТП на Кубани с коровой и скорой помощью погибли люди
Вечером в понедельник, 20 ноября, в Мостовском районе Краснодарского края произошла серьезная авария с участием трех автомобилей и одной коровы. Два человека погибли на месте.Читать далее
-
20.11.2023, 17:55
В Петербурге открыли первый женский таксопарк
С одной стороны, после проведения реформы в сфере такси наблюдается дефицит кадров, с другой – эксперты говорят о растущей востребованности профессии таксиста среди женщин. Первый женский таксопарк начал работать в Петербурге.Читать далее
-
20.11.2023, 17:36
Какие существуют виды автомошенничества (и как с ними справиться)
В текущем году в Санкт-Петербурге и Ленинградской области зафиксирован заметный рост числа преступлений в сфере мошенничества с ДТП и полисами ОСАГО. Злоумышленники постоянно изобретают новые схемы.Читать далее
-
20.11.2023, 16:34
В Россию везут загадочный китайский внедорожник Paladin
Китайская компания Sinomach Automobile, специализирующаяся на производстве дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, пообещала привезти в Россию линейку легковых автомобилей. Первым предложат внедорожник Paladin.Читать далее
- 8 300 000 РZeekr 001 2023 в Москве
- 2 010 000 РKIA Soul 2019 в Москве
- 17 640 000 РDodge 1500 2023 в Москве
- 7 700 000 РZeekr 001 2023 в Москве
- 2 470 000 РKIA Soul 2021 в Москве
- 8 150 000 РBMW X5 2018 в Москве
- 10 990 000 РPorsche Panamera 2019 в Москве
- 7 499 000 РZeekr 001 2023 в Москве
- 11 700 000 РDodge 1500 2023 в Москве
- 4 390 000 РSkoda Superb 2022 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий