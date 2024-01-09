Kia готовит пикап в 1,5 раза дешевле Ford F-150

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Новую коммерческую линейку назвали Kia PBV. Серийные автомобили поступят в продажу в 2025 году. Одним из вариантов станет электрический пикап Kia PV5, на который в компании возлагают большие надежды в плане завоевания американского рынка. Глава Kia Хо Сун Сон подтвердил, что базовый пикап будет стоить от 35 тысяч долларов или на 20 тысяч долларов дешевле электрического пикапа Ford F-150 Lightning.

Кроме того, в Kia заявили о планах выпустить два электрических пикапа в течение следующих трех лет. Один из них – дешевый вариант для «развивающихся» рынков, а другой – полноценный пикап, который «знают и любят американцы». Судя по опубликованному изображению, электрическая компоновка PV5 (и отсутствие длинного капота) позволит высвободить больше полезного пространства в кабине и на грузовой платформе. А модульная конструкция означает, что открытый отсек можно при необходимости заменить на закрытый грузовой или пассажирский фургон, пишет The Drive.

Фото: The Drive / Chris Tsui

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