10 компаний, которые выпускают больше всего кроссоверов (и еще 11 брендов, у которых их нет вовсе)
Эксперты motor1 составили рейтинг брендов, в модельном ряду которых больше всего кроссоверов. В подсчете учитывались автомобили продающиеся по всему миру, кроме Китая и Инди. Первое место досталось Toyota с 17-ю кроссоверами. Volkswagen отстал лишь на одну позицию (16) и занял второе место. Кроме того, в первую пятерку вошли Ford (13), Hyundai (13) и Mercedes-Benz (12). Замыкают ТОП-10 марок с самым богатым выбором кроссоверов Audi (11), Chevrolet (11), Jeep (10), Kia (10) и Nissan (10).
Ожидается, что кроссовер Alpine, Ferrari и Polestar появится в течение ближайших двух лет. Премьера Ferrari Purosangue должна состояться буквально через несколько месяцев, хотя компания старательно избегает слова «кроссовер». Chrysler недавно представил свой концепт Airflow, который стирает и без того размытые границы между кроссовером и хэтчбеком, но до серийной версии еще далеко. Lucid только начал свой путь в качестве независимого бренда, выпустив в продажу электрический седан Air. Вторым закономерным шагом должен стать электрический кроссовер.
- 3 565 000 РHyundai Sonata 2022 в Москве
- 9 750 000 РDodge 1500 2021 в Москве
- 1 610 000 РAudi A8 2009 в Москве
- 1 850 000 РMercedes CLS 2007 в Москве
- 670 000 РPorsche Cayenne 2005 в Москве
- 8 200 000 РMINI Clubman 2022 в Москве
- 5 737 860 РMINI Hatch 2022 в Москве
- 7 186 100 РMINI Clubman 2021 в Москве
- 6 450 000 РBentley Flying Spur 2013 в Москве
- 800 000 РHonda Accord 2007 в Москве
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