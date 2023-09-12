3 резонансных ДТП с самосвалами в первую неделю сентября 2023 года

Ранее мы писали Смертельное ДТП в Ленобласти: самосвал протаранил группу девочек-велосипедисток (видео) Трагедия произошла на 59-м километре скоростной трассы «Скандинавия» в Ленинградской области. Большегруз Scania ... Читать далее

Журналисты издания Мойка78 собрали воедино все аварии с участием самосвалов, произошедшие за последние несколько дней. Начало трагической серии положил 6 сентября инцидент в Петроградском районе Санкт-Петербурга. На Большой Пушкарской улице при повороте направо водитель КамАЗа не заметил женщину на велосипеде. 37-летняя велосипедистка погибла, а сидевший за рулем 46-летний гражданин Узбекистана стал фигурантом уголовного дела.

7 сентября в районе поселка Огоньки Ленинградской области водитель самосвала Scania протаранил попутный автомобиль сопровождения и группу юных спортсменок-велосипедисток. Две девочки, 14 и 15 лет, скончались на месте, еще двух в крайне тяжелом состоянии госпитализировали. Водитель большегруза, 31-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, арестован на 2 месяца. Но следователи уверены, что вина лежит и на транспортной компании, которая разрешила мужчине сесть за руль в нарушение требований режима труда и отдыха.

Фото: прокуратура Ленобласти

9 сентября на трассе Сортавала у КПП, расположенного на границе Ленинградской области и Республики Карелия, водитель груженого песком самосвала на полном ходу протаранил группу легковых автомобилей, ожидавших своей очереди на проезд. Машины загорелись, в огне погибли два человека. Виновник аварии, 31-летний петербуржец, задержан. Журналисты выяснили, что за последний год его 14 раз штрафовали за нарушение ПДД.

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