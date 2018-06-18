18 июня 2018, 09:40
Audi A1 рассекретили накануне премьеры
В течение нескольких недель компания Audi пыталась создать ажиотаж вокруг компактного хэтчбека А1 нового поколения. Но интригу удавалось сохранять недолго. В распоряжении бельгийского издания Autotijd оказались официальные фотографии новинки.
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Точные технические характеристики узнаем уже совсем скоро. После столь масштабной утечки официальных фото компания не будет долго тянуть с презентацией. Пока известно, что новое поколение A1 построено на модульной платформе MQB A0. Автомобиль обязательно прибавит в размерах, что позволит пассажирам второго ряда чувствовать себя комфортнее, да и объем багажника должен увеличиться.
На фото запечатлены две версии хэтчбека, 35 TSI и 40 TSI, обе в комплектации S Line. Автомобиль получил более агрессивные бамперы, задний диффузор, «сотовую» решетку радиатора, колеса большего радиуса, а также яркие акценты в интерьере, спортивные сидения и руль. Audi A1 нового поколения, как и обещали, оснастили цифровой приборной панелью Audi Virtual Cockpit и большим сенсорным экраном мультимедийной системы MMI Touch.
В моторную гамму новинки войдут бензиновые 1,0-литровые (114 л.с.) и 1,5-литровые (148 л.с.) агрегаты. Позже появится 2,0-литровый (250 л.с.) турбомотор для «заряженной» полноприводной версии Audi S1. От дизельных двигателей, по крайней мере, для европейского рынка в Audi решили отказаться. Публике новинку покажут осенью на автосалоне в Париже. Продажи в Европе должны начаться до конца нынешнего года. В Россию Audi A1 пока официально не поставляется.
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