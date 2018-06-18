18 июня 2018, 09:40

Audi A1 рассекретили накануне премьеры

В течение нескольких недель компания Audi пыталась создать ажиотаж вокруг компактного хэтчбека А1 нового поколения. Но интригу удавалось сохранять недолго. В распоряжении бельгийского издания Autotijd оказались официальные фотографии новинки.
^
  Audi A1 рассекретили накануне премьеры Audi A1 Audi A1 рассекретили накануне премьеры Audi A1 Audi A1 рассекретили накануне премьеры Audi A1 Audi A1 рассекретили накануне премьеры Audi A1 Audi A1 рассекретили накануне премьеры Audi A1 Audi A1 рассекретили накануне премьеры
6
фото
  
Ранее мы писали
Хэтчбек Audi A1 нового поколения оснастят «виртуальным кокпитом», а сенсорный экран мультимедийной системы ...
Читать далее
Новый Audi A1 выглядит более динамично и выразительно, по сравнению с своим предшественником. Некоторые элементы дизайна хэтчбеку достались от компактного кроссовера Q2, например, широкая шестиугольная радиаторная решетка и форма передней оптики. Хотя задние фонари, скорее, напоминают модели BMW, чем Audi. 

Точные технические характеристики узнаем уже совсем скоро. После столь масштабной утечки официальных фото компания не будет долго тянуть с презентацией. Пока известно, что новое поколение A1 построено на модульной платформе MQB A0. Автомобиль обязательно прибавит в размерах, что позволит пассажирам второго ряда чувствовать себя комфортнее, да и объем багажника должен увеличиться.

На фото запечатлены две версии хэтчбека, 35 TSI и 40 TSI, обе в комплектации S Line. Автомобиль получил более агрессивные бамперы, задний диффузор, «сотовую» решетку радиатора, колеса большего радиуса, а также яркие акценты в интерьере, спортивные сидения и руль. Audi A1 нового поколения, как и обещали, оснастили цифровой приборной панелью Audi Virtual Cockpit и большим сенсорным экраном мультимедийной системы MMI Touch. 

В моторную гамму новинки войдут бензиновые 1,0-литровые (114 л.с.) и 1,5-литровые (148 л.с.) агрегаты. Позже появится 2,0-литровый (250 л.с.) турбомотор для «заряженной» полноприводной версии Audi S1. От дизельных двигателей, по крайней мере, для европейского рынка в Audi решили отказаться. Публике новинку покажут осенью на автосалоне в Париже. Продажи в Европе должны начаться до конца нынешнего года. В Россию Audi A1 пока официально не поставляется.
Новинки и концепт кары Ауди А1
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Audi A1
красивый красненкий
виталий
Audi A1 – клубный и невероятно «злой»
Кстати....А кто у нас при массе всего 1390 кг имеет 503 лошади?А? ( Супротив - у кого более 500 лошадей - а сколько масса и что за модели?) - даж интересно.
гаечка
Форум Audi A3
| Кому: victoria19761965 У меня были похожие симптомы. причины правда в обоих случая разные. Один раз было связано с топливом: с утра залил, поставил, ушел на работу, после работы начала трястить и глохнуть. Такое повторялось и на следующий день, потом правда прошло. И был еще случай, у меня американец ...
Никита
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Audi Автомудрость Audi АвтоПитер Audi Дизайн и тюнинг Audi Новинки и концепт кары Audi Новости и акции автосалонов Audi Автосалоны и дилеры марки Audi Аренда и прокат авто марки Audi Автоклубы и форумы автозавчастей марки Audi Автосервисы и магазины автозапчастей марки Audi
Главные материалы
Город для жителей: зачем нужны платные парковки?
Любимчики россиян: ТОП-5 популярных «паркетников»
Пользуетесь ли вы каршерингом?
Голосовать
Продажа Audi A1
Объявления о продаже Audi A1
Рейтинг по классам
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 29 моделей
Класс Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 18 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 12 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 20 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Audi A1 рассекретили накануне премьеры
{{material_123582}}Новый Audi A1 выглядит более динамично и выразительно, по сравнению с своим предшественником. Некоторые элементы дизайна хэтчбеку достались от компактного кроссовера Q2, например, широкая шестиугольная радиаторная решетка и форма передней оптики. Хотя задние фонари, скорее, напоминают модели BMW, чем Audi. Точные технические характеристики узнаем уже совсем скоро. После столь масштабной утечки официальных фото компания не будет долго тянуть с презентацией. Пока известно, что новое поколение A1 построено на модульной платформе MQB A0. Автомобиль обязательно прибавит в размерах, что позволит пассажирам второго ряда чувствовать себя комфортнее, да и объем багажника должен увеличиться.На фото запечатлены две версии хэтчбека, 35 TSI и 40 TSI, обе в комплектации S Line. Автомобиль получил более агрессивные бамперы, задний диффузор, «сотовую» решетку радиатора, колеса большего радиуса, а также яркие акценты в интерьере, спортивные сидения и руль. Audi A1 нового поколения, как и обещали, оснастили цифровой приборной панелью Audi Virtual Cockpit и большим сенсорным экраном мультимедийной системы MMI Touch. В моторную гамму новинки войдут бензиновые 1,0-литровые (114 л.с.) и 1,5-литровые (148 л.с.) агрегаты. Позже появится 2,0-литровый (250 л.с.) турбомотор для «заряженной» полноприводной версии Audi S1. От дизельных двигателей, по крайней мере, для европейского рынка в Audi решили отказаться. Публике новинку покажут осенью на автосалоне в Париже. Продажи в Европе должны начаться до конца нынешнего года. В Россию Audi A1 пока официально не поставляется.
2018-06-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Ростов-на-Дону Московская область Набережные Челны
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG