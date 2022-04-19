Автомобиль сбежал с парковки, пересек задом наперед четыре полосы и нырнул в реку (видео)
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
По всей видимости, водитель забыл поставить машину на ручник. Предоставленный сам себе Peugeot покатился и пересек четыре полосы с достаточно оживленным движением. По роковой случайности именно по ходу его движения на набережной находился спуск к воде. Автомобиль скатился по ступенькам, нырнул в реку и поплыл вниз по течению. Как сообщила местная полиция, в машине в тот момент никого не было, и в результате инцидента никто не пострадал.
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