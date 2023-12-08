Автомобилисты откладывают плановое ТО, чтобы отпраздновать Новый год
До сих пор российские автомобилисты старались следить за техническим состоянием своих «железных коней». Регулярно ездить в сервис начали даже те, кто прежде не отличался педантичным отношением к машине. С одной стороны, люди понимают, что мелкая неисправность может потянуть за собой более серьезные и дорогие проблемы. С другой, многим сейчас не по карману покупка не только нового, но и более свежего автомобиля.
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08.12.2023, 12:06
«Снежные» пункты Петербурга приняли в 20 раз больше снега, чем годом ранее
С начала зимнего сезона петербургские снегоприемные и снегоплавильные пункты приняли и утилизировали более полутысячи кубометров снега или в 20 раз больше, чем годом ранее.Читать далее
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08.12.2023, 11:28
В Петербург с Дальнего Востока прибыл целый поезд с автокомплектующими
В Санкт-Петербург прибыл тестовый контейнерный поезд, который доставил из Находки 69 сорокафутовых контейнеров (138 ДФЭ) с автомобильными комплектующими. Сейчас груз проходит процедуру таможенного оформления, а затем отправится на производство.Читать далее
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08.12.2023, 09:54
В России появились бюджетные тягачи Mercedes-Benz из Китая: они составят серьезную конкуренцию семейству КамАЗ К5.
Бюджетные седельные тягачи Mercedes-Benz Actros C собирают в Китае на совместном предприятии Daimler-Foton. В свое время маркетологи пообщались с представителями сотен транспортных компаний и потратили 4 года, чтобы создать идеальный и недорогой тягач.Читать далее
-
08.12.2023, 08:36
Беспилотный внедорожник для американской армии вышел на испытания: видео
Американская компания Kodiak Robotics построила по заказу Минобороны США беспилотный пикап Ford F-150 для работы в экстремальных условиях на сложной местности. Машина получила необычные боковые «лопухи».Читать далее
-
08.12.2023, 08:02
Восстановленный Ил-96 вновь поднялся в небо с пассажирами
Специалисты Воронежского авиазавода восстановили 18-летний дальнемагистральный пассажирский самолет Ил-96-300, который простоял на земле в ожидании ремонта с 2017 года. Накануне лайнер отправился в свой первый коммерческий полет.Читать далее
-
07.12.2023, 16:02
Стало известно, сколько Volkswagen намерен сократить сотрудников, чтобы увеличить рентабельность
В конце ноября глава Volkswagen Томас Шефер на совещании сотрудников в штаб-квартире в Вольфсбурге сделал шокирующее заявление о неконкурентоспособности бренда. Ситуация требовала непопулярных мер по сокращению численности персонала.Читать далее
-
08.12.2023, 12:06
«Снежные» пункты Петербурга приняли в 20 раз больше снега, чем годом ранее
С начала зимнего сезона петербургские снегоприемные и снегоплавильные пункты приняли и утилизировали более полутысячи кубометров снега или в 20 раз больше, чем годом ранее.Читать далее
-
08.12.2023, 11:28
В Петербург с Дальнего Востока прибыл целый поезд с автокомплектующими
В Санкт-Петербург прибыл тестовый контейнерный поезд, который доставил из Находки 69 сорокафутовых контейнеров (138 ДФЭ) с автомобильными комплектующими. Сейчас груз проходит процедуру таможенного оформления, а затем отправится на производство.Читать далее
-
08.12.2023, 09:54
В России появились бюджетные тягачи Mercedes-Benz из Китая: они составят серьезную конкуренцию семейству КамАЗ К5.
Бюджетные седельные тягачи Mercedes-Benz Actros C собирают в Китае на совместном предприятии Daimler-Foton. В свое время маркетологи пообщались с представителями сотен транспортных компаний и потратили 4 года, чтобы создать идеальный и недорогой тягач.Читать далее
-
08.12.2023, 08:36
Беспилотный внедорожник для американской армии вышел на испытания: видео
Американская компания Kodiak Robotics построила по заказу Минобороны США беспилотный пикап Ford F-150 для работы в экстремальных условиях на сложной местности. Машина получила необычные боковые «лопухи».Читать далее
-
08.12.2023, 08:02
Восстановленный Ил-96 вновь поднялся в небо с пассажирами
Специалисты Воронежского авиазавода восстановили 18-летний дальнемагистральный пассажирский самолет Ил-96-300, который простоял на земле в ожидании ремонта с 2017 года. Накануне лайнер отправился в свой первый коммерческий полет.Читать далее
-
07.12.2023, 16:02
Стало известно, сколько Volkswagen намерен сократить сотрудников, чтобы увеличить рентабельность
В конце ноября глава Volkswagen Томас Шефер на совещании сотрудников в штаб-квартире в Вольфсбурге сделал шокирующее заявление о неконкурентоспособности бренда. Ситуация требовала непопулярных мер по сокращению численности персонала.Читать далее
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