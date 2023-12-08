Автомобилисты откладывают плановое ТО, чтобы отпраздновать Новый год

Ранее мы писали Как обстоит дело с ремонтом и обслуживанием в России китайских автомобилей? В последнее время в Сети циркулируют тревожные слухи о проблемах с ремонтом и сервисным обслуживанием китайских ... Читать далее

Как выяснили журналисты Quto , в последние несколько недель клиенты начали отменять записи в автосервис и переносить рекомендованные ранее ремонты и плановые ТО. Причина – нехватка денег на празднование Нового года. В сервис в декабре приезжают только те, кто столкнулся с критическими поломками и рискуют вообще остаться на праздники без автомобиля.

До сих пор российские автомобилисты старались следить за техническим состоянием своих «железных коней». Регулярно ездить в сервис начали даже те, кто прежде не отличался педантичным отношением к машине. С одной стороны, люди понимают, что мелкая неисправность может потянуть за собой более серьезные и дорогие проблемы. С другой, многим сейчас не по карману покупка не только нового, но и более свежего автомобиля.

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