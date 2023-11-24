Как обстоит дело с ремонтом и обслуживанием в России китайских автомобилей?
Официальные дилеры никаких проблем с запчастями не испытывают. У большинства представленных в России китайских брендов есть свои представительства и склады внутри страны. Поэтому сроки ожидания даже сложных и редких деталей не превышают нескольких недель, остальное обычно есть в наличии. Говорить о проблемах с техническим состоянием китайских автомобилей пока также не приходится. К тому же некоторые китайские бренды широко используют в своих автомобилях известные европейские или японские агрегаты, с которыми и в будущем проблем быть не должно.
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24.11.2023, 17:56
Эксперты рассказали, как ухаживать за автомобилем в зимнее время
Зимняя эксплуатация автомобиля имеет свои особенности. Это непростое время как с точки зрения дорожной обстановки, так и относительно работы всех систем автомобиля. Эксперты рассказали, на что обратить внимание, чтобы зимой ездить без проблем.Читать далее
-
24.11.2023, 12:53
JAC привез в Россию свой самый дешевый кроссовер – это будущий «Москвич»: сколько он стоит?
Российский офис JAC представил накануне новый бюджетный кроссовер – JAC JS3. Он пришел на смену старому JAC S3, продажи которого прекратились летом. Несмотря на отсутствие полного привода, новинку можно рассматривать как замену Hyundai Creta. Кроссовер интересен еще тем, что на его базе выпустят недорогой «Москвич».Читать далее
-
24.11.2023, 11:23
Владельцев Hyundai и Kia пугают нехваткой запчастей и ценами
Представители нескольких автосалонов, специализирующихся на ремонте и обслуживании корейских автомобилей, рассказали журналистам о грядущем дефиците оригинальных запчастей и росте цен на аналоги.Читать далее
-
24.11.2023, 10:53
Эксперты развеяли мифы о ремнях безопасности
Среди автолюбителей стойко бытуют несколько заблуждений относительно использования ремней безопасности. Одни думают, что в городе без ремней ездить безопаснее, другие – что задним пассажирам пристегивать не обязательно.Читать далее
-
24.11.2023, 08:00
Китай готов разрабатывать автомобили, которые отвечают потребностям российского рынка
В рамках II Российско-китайского автопромышленного форума посол КНР в России господин Чжан Ханьхуэй заявил, что его страна готова переориентировать автопром на российский рынок и ожидает встречных шагов от России.Читать далее
-
24.11.2023, 07:42
Что произошло за год с «Москвичом»: мощность ниже, цена выше
Серийное производство кроссоверов «Москвич 3» на бывшем столичном заводе Renault торжественно запустили 23 ноября 2022 года. С тех пор цены на автомобиль серьезно выросли, а заявленная мощность двигателя, наоборот, стала меньше.Читать далее
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