Как обстоит дело с ремонтом и обслуживанием в России китайских автомобилей?

Ранее мы писали Владельцев Hyundai и Kia пугают нехваткой запчастей и ценами Представители нескольких автосалонов, специализирующихся на ремонте и обслуживании корейских автомобилей, ... Читать далее

Журналисты Тарантас Ньюс изучили тематические форумы и поговорили с экспертами отрасли, чтобы выяснить, насколько серьезные проблемы с сервисом у китайских автомобилей. Владельцы «китайцев», в целом, довольны своими машинами. Кое-какие нарекания присутствуют, но критичных и массовых проблем пока нет. Хотя и срок эксплуатации многих новых для нашей страны китайских брендов исчисляется только месяцами и десятками тысяч километров.

Официальные дилеры никаких проблем с запчастями не испытывают. У большинства представленных в России китайских брендов есть свои представительства и склады внутри страны. Поэтому сроки ожидания даже сложных и редких деталей не превышают нескольких недель, остальное обычно есть в наличии. Говорить о проблемах с техническим состоянием китайских автомобилей пока также не приходится. К тому же некоторые китайские бренды широко используют в своих автомобилях известные европейские или японские агрегаты, с которыми и в будущем проблем быть не должно.

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