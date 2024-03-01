Байден назвал китайские автомобили опасными. В ответ на аналогичные обвинения со стороны китайцев в адрес Tesla
Как отметили в ТАСС, поводом для внезапной озабоченности Байдена проблемой китайских автомобилей могло послужить недавнее обращение ассоциации американских производителей Alliance for American Manufacturing. Она попросила Белый дом заблокировать импорт недорогих китайских автомобилей и запчастей из Мексики. Компании опасаются, что эти поставки в конечном итоге могут привести к уничтожению автомобильной промышленности США.
Например, в начале года автомобилям Tesla запретили въезд на территорию конференц-центра Grand Hall в Шанхае во время проведения массовых мероприятий, что стало проблемой для людей, живущих по соседству. Организаторы мероприятий заранее информируют местных жителей, чтобы они не ездили на своих Tesla и не арендовали электрокары марки для поездок к Grand Hall.
-
01.03.2024, 07:42
В Госдуме предложили отменить транспортный налог
Приближаются выборы и в повестке дня вновь возник популярный у российских законодателей вопрос об отмене транспортного налога. Очередной законопроект предлагает полностью заменить его топливными акцизами.Читать далее
-
01.03.2024, 00:15
Bugatti опередил Ferrari в списке быстрейших суперкаров 2000-х
За последнюю четверть века производители автомобилей сделали гигантский шаг вперед. Электрические технологии позволили создать модели со взрывной динамикой. Но еще в начале 2000-х гиперкар, разменивающий первую «сотню» за 3 – 4 секунды, представлялся чудом техники.Читать далее
-
01.03.2024, 00:07
Что изменится в России с 1 марта 2024 года: 4 важных изменения для водителей
С 1 марта 2024 года в России в силу вступают несколько важных нормативных актов, четыре из них прямо или косвенно затрагивают автомобилистов. Они касаются ОСАГО, цен на бензин, грузоперевозок и поездок с детьми за границу.Читать далее
-
29.02.2024, 16:53
Рассекречена внешность новой модели АвтоВАЗа: универсал Lada Iskra
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появились патентные изображения перспективной модели Lada Iskra в кузове универсал. По казенным рисункам трудно представить, как машина будет выглядеть в жизни. Журналисты обратились за помощью к дизайнеру.Читать далее
-
29.02.2024, 14:35
«Делимобиль» рассказал о серьезном увеличении парка каршеринговых автомобилей
Сервис краткосрочной аренды автомобилей «Делимобиль» подвел итоги 2023 года. Рост по всем направлениям: увеличился автопарк и число активных клиентов, а количество минут аренды достигло рекордного уровня в 1,6 миллиарда.Читать далее
-
29.02.2024, 12:58
В Петербурге пьяная дама покусала инспектора ДПС, но сумела избежать ареста
Вечернюю тишину двора на проспекте Пятилеток в Санкт-Петербурге нарушили громкие крики пьяной женщины за рулем красной Mazda3. Она перегородила проезд и не желала освобождать дорогу. Вызванные на место полицейские получили серьезный отпор.Читать далее
-
01.03.2024, 07:42
В Госдуме предложили отменить транспортный налог
Приближаются выборы и в повестке дня вновь возник популярный у российских законодателей вопрос об отмене транспортного налога. Очередной законопроект предлагает полностью заменить его топливными акцизами.Читать далее
-
01.03.2024, 00:15
Bugatti опередил Ferrari в списке быстрейших суперкаров 2000-х
За последнюю четверть века производители автомобилей сделали гигантский шаг вперед. Электрические технологии позволили создать модели со взрывной динамикой. Но еще в начале 2000-х гиперкар, разменивающий первую «сотню» за 3 – 4 секунды, представлялся чудом техники.Читать далее
-
01.03.2024, 00:07
Что изменится в России с 1 марта 2024 года: 4 важных изменения для водителей
С 1 марта 2024 года в России в силу вступают несколько важных нормативных актов, четыре из них прямо или косвенно затрагивают автомобилистов. Они касаются ОСАГО, цен на бензин, грузоперевозок и поездок с детьми за границу.Читать далее
-
29.02.2024, 16:53
Рассекречена внешность новой модели АвтоВАЗа: универсал Lada Iskra
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появились патентные изображения перспективной модели Lada Iskra в кузове универсал. По казенным рисункам трудно представить, как машина будет выглядеть в жизни. Журналисты обратились за помощью к дизайнеру.Читать далее
-
29.02.2024, 14:35
«Делимобиль» рассказал о серьезном увеличении парка каршеринговых автомобилей
Сервис краткосрочной аренды автомобилей «Делимобиль» подвел итоги 2023 года. Рост по всем направлениям: увеличился автопарк и число активных клиентов, а количество минут аренды достигло рекордного уровня в 1,6 миллиарда.Читать далее
-
29.02.2024, 12:58
В Петербурге пьяная дама покусала инспектора ДПС, но сумела избежать ареста
Вечернюю тишину двора на проспекте Пятилеток в Санкт-Петербурге нарушили громкие крики пьяной женщины за рулем красной Mazda3. Она перегородила проезд и не желала освобождать дорогу. Вызванные на место полицейские получили серьезный отпор.Читать далее
- 12 400 000 РMercedes AMG GT 2019 в Москве
- 7 800 000 РKIA K9 2022 в Москве
- 6 160 000 РDodge Challenger 2020 в Москве
- 3 200 000 РLexus IS300 2016 в Москве
- 17 900 000 РPorsche Cayenne 2023 в Москве
- 3 130 000 РHyundai Sonata 2021 в Москве
- 4 090 000 РBMW 3-series 2020 в Москве
- 3 200 000 РBMW 3-series 2020 в Москве
- 24 590 000 РPorsche Cayenne 2023 в Москве
- 43 000 000 РBentley Bentayga 2023 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий