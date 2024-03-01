Байден назвал китайские автомобили опасными. В ответ на аналогичные обвинения со стороны китайцев в адрес Tesla

Ранее мы писали В Китае начали запрещать автомобили Tesla Напряженные отношения между Китаем и США привели к тому, что в стране начали из соображений безопасности запрещать ... Читать далее

Байден поручил министру торговли провести расследование в отношении автомобилей китайского производства и «принять меры к устранению рисков». По словам американского президента, эти машины могут собирать конфиденциальные данные о гражданах и критически важных объектах инфраструктуры США и направлять их китайским властям, что несет угрозу национальной безопасности страны.

Как отметили в ТАСС, поводом для внезапной озабоченности Байдена проблемой китайских автомобилей могло послужить недавнее обращение ассоциации американских производителей Alliance for American Manufacturing. Она попросила Белый дом заблокировать импорт недорогих китайских автомобилей и запчастей из Мексики. Компании опасаются, что эти поставки в конечном итоге могут привести к уничтожению автомобильной промышленности США.

Фото: unsplash.com

Ранее мы писали Tesla уступает лидерство на рынке «китайцам» Знаковое событие произошло на рынке электрокаров в третьем квартале 2023 года. Два крупнейших мировых производителя ... Читать далее

Например, в начале года автомобилям Tesla запретили въезд на территорию конференц-центра Grand Hall в Шанхае во время проведения массовых мероприятий, что стало проблемой для людей, живущих по соседству. Организаторы мероприятий заранее информируют местных жителей, чтобы они не ездили на своих Tesla и не арендовали электрокары марки для поездок к Grand Hall.

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