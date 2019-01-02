Беспилотники готовятся выехать на дороги
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Правда, чтобы принять участие в масштабном эксперименте, компания должна иметь уставной капитал не менее 100 миллионов рублей. Кроме того, каждый участвующий в эксперименте автомобиль должен быть застрахован на 10 миллионов рублей.
Специалисты компаний, занимающихся разработкой технологий для беспилотного вождения, в анонсированном проекте увидели лоббирование интересов конкретных корпораций. Дело в том, что под требования тестов беспилотников на дорогах общего пользования не подходит практически ни один автомобиль автопроизводителей.
Однако проблема с развитием беспилотного транспорта в России стоит намного шире конкретного проекта. В мировом рейтинге готовности стран к внедрению автономного управления транспорта наша страна занимает лишь 18 место из 20. Хуже дела обстоят только в Мексике и Индии. Специалисты отмечают низкое качество российских автомобильных дорог и неравномерное покрытие сети 4G. Также страна занимает последние строчки по количеству головных офисов компаний, занимающихся разработкой систем автономного управления транспортом, выданных патентов и объемам инвестиций в эту сферу.
Правда, чтобы водителей массово избавили от необходимости самостоятельно водить машину, должно пройти еще немало времени. Развитие автопилотов зависит от готовности стран принять автономные автомобили, в самих технологиях, инфраструктуре, а также законодательной базе, которая позволила бы эффективно регулировать движение автопилотируемых транспортных средств. На данный момент многие производители приблизились к созданию автономных систем, позволяющих транспорту передвигаться в потоке. Но говорить о повсеместном внедрении беспилотников на каком бы то ни было рынке еще рано.
Тем не менее, разработка автономных технологий сейчас находится в активной фазе. Мировые автогиганты пытаются постепенно приучить потребителей доверять управление машине. Volvo оснащает свои модели полуавтономным управлением. Система использует аккуратное подруливание для удержания автомобиля в пределах дорожной разметки на скорости до 130 км/ч даже при отсутствии впереди идущего автомобиля. В России наибольшего результата добился КАМАЗ – грузовик с установленной на борту системой беспилотного вождения успешно преодолел 10-километровое расстояние.
Jaguar Land Rover еще с 2015 года активно участвует в различных программах по разработке автопилотируемых транспортных средств. Одним из главных проектов этого направления стала британская программа UK Autodrive. Компания смогла разработать множество автономных и коммуникативных технологий. Различные системы позволяют автомобилям взаимодействовать между собой и с дорожной инфраструктурой. В частности, машины могут самостоятельно совершать обгон, удерживать полосу на автомагистрали, коммуницировать со светофорами, подбирать оптимальный маршрут и даже парковаться.
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Миру необходимо решить большое количество вопросов, чтобы беспилотные автомобили появились на дорогах общего пользования. В частности, нужна готовая инфраструктура – мы как автопроизводитель можем лишь косвенно на нее повлиять, львиная доля усилий ложится на государство и другие компании. От правительства также требуется и решение вопросов законодательного характера, начиная от привилегий и ограничений для автономного транспорта и заканчивая ответственностью в случае тех или иных инцидентов. Причем правила должны устанавливаться не только на локальном, но и на глобальном уровне, а на это может потребоваться гораздо больше времени, чем кажется. И, наконец, функционал всех технологий должен быть отточен до совершенства
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Елена Кравец, директор по маркетингу и продукту Jaguar Land Rover Россия
И, все же, в России к транспорту будущего большинство автомобилистов относятся скептически. В списке главных причин недоверия, помимо плохих дорог, - опасность того, что машины без водителя медленно справляются с экстренной ситуацией. При этом некоторые российские компании всерьез задумываются о том, чтобы наладить серийное производство автомобилей с системой автономного управления и массово задействовать их.
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С одной стороны, такие автомобили обеспечат значительную экономию топлива и расходов на эксплуатациюза счет оптимизации скоростного режима движения. Кроме того, использование беспилотников увеличит максимальную пропускную способность дорог за счет упорядочивания движения. С другой стороны, доверить свою жизнь электронике автомобилистам будет крайне сложно. Не думаю, что в ближайшем будущем автопилоты будут востребованы в России, даже при создании инфраструктуры и нормативно-правовой базы
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Анастасия Анисимова, руководитель клуба «Автоледи»
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