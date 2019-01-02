2 января 2019, 09:13

Беспилотники готовятся выехать на дороги

  • 75
  • 0
Уже весной следующего года на дорогах Москвы и Татарстана появятся первые автомобили с системой автономного управления. Эксперимент по эксплуатации беспилотников будет проводиться до 2022 года.
^
Беспилотники готовятся выехать на дороги

Правда, чтобы принять участие в масштабном эксперименте, компания должна иметь уставной капитал не менее 100 миллионов рублей. Кроме того, каждый участвующий в эксперименте автомобиль должен быть застрахован на 10 миллионов рублей.

Специалисты компаний, занимающихся разработкой технологий для беспилотного вождения, в анонсированном проекте увидели лоббирование интересов конкретных корпораций. Дело в том, что под требования тестов беспилотников на дорогах общего пользования не подходит практически ни один автомобиль автопроизводителей.

Однако проблема с развитием беспилотного транспорта в России стоит намного шире конкретного проекта. В мировом рейтинге готовности стран к внедрению автономного управления транспорта наша страна занимает лишь 18 место из 20. Хуже дела обстоят только в Мексике и Индии. Специалисты отмечают низкое качество российских автомобильных дорог и неравномерное покрытие сети 4G. Также страна занимает последние строчки по количеству головных офисов компаний, занимающихся разработкой систем автономного управления транспортом, выданных патентов и объемам инвестиций в эту сферу. 

Ранее мы писали
Беспилотные автомобили, которые с 1 декабря выедут на дороги общего пользования, получат специальный знак ...
Читать далее
Фактически массовому развитию беспилотников в России перекрывают кислород. Тогда как в развитых странах (США, Япония, страны ЕС) автономное управление – уже реальность. Германия, Япония и некоторые американские штаты приняли соответствующие поправки в законы, чтобы беспилотники на бумагах фигурировали в системе дорожного движения.

Правда, чтобы водителей массово избавили от необходимости самостоятельно водить машину, должно пройти еще немало времени. Развитие автопилотов зависит от готовности стран принять автономные автомобили, в самих технологиях, инфраструктуре, а также законодательной базе, которая позволила бы эффективно регулировать движение автопилотируемых транспортных средств. На данный момент многие производители приблизились к созданию автономных систем, позволяющих транспорту передвигаться в потоке. Но говорить о повсеместном внедрении беспилотников на каком бы то ни было рынке еще рано.

Тем не менее, разработка автономных технологий сейчас находится в активной фазе. Мировые автогиганты пытаются постепенно приучить потребителей доверять управление машине. Volvo оснащает свои модели полуавтономным управлением. Система использует аккуратное подруливание для удержания автомобиля в пределах дорожной разметки на скорости до 130 км/ч даже при отсутствии впереди идущего автомобиля. В России наибольшего результата добился КАМАЗ – грузовик с установленной на борту системой беспилотного вождения успешно преодолел 10-километровое расстояние.

Jaguar Land Rover еще с 2015 года активно участвует в различных программах по разработке автопилотируемых транспортных средств. Одним из главных проектов этого направления стала британская программа UK Autodrive. Компания смогла разработать множество автономных и коммуникативных технологий. Различные системы позволяют автомобилям взаимодействовать между собой и с дорожной инфраструктурой. В частности, машины могут самостоятельно совершать обгон, удерживать полосу на автомагистрали, коммуницировать со светофорами, подбирать оптимальный маршрут и даже парковаться.

Елена Кравец, директор по маркетингу и продукту Jaguar Land Rover Россия « Миру необходимо решить большое количество вопросов, чтобы беспилотные автомобили появились на дорогах общего пользования. В частности, нужна готовая инфраструктура – мы как автопроизводитель можем лишь косвенно на нее повлиять, львиная доля усилий ложится на государство и другие компании. От правительства также требуется и решение вопросов законодательного характера, начиная от привилегий и ограничений для автономного транспорта и заканчивая ответственностью в случае тех или иных инцидентов. Причем правила должны устанавливаться не только на локальном, но и на глобальном уровне, а на это может потребоваться гораздо больше времени, чем кажется. И, наконец, функционал всех технологий должен быть отточен до совершенства »
Елена Кравец, директор по маркетингу и продукту Jaguar Land Rover Россия
Чтобы минимизировать количество ДТП, в первую очередь, необходимо завершить полномасштабные исследования автономных технологий. Этого точно не следует ожидать ни в 2019, ни в 2020 году. Это вопрос, быть может, и не столь далекого, но все-таки будущего. Тогда – с отточенными технологиями и развитой инфраструктурой – мы сможем прийти к обществу мобильности, где беспилотные автомобили могут свободно передвигаться по дорогам общего пользования, не попадая в аварии. Что касается готовности российских дорог к автономным автомобилям, то в этом отношении при должном уровне технологий качество трасс не имеет столь большого значения.

И, все же, в России к транспорту будущего большинство автомобилистов относятся скептически. В списке главных причин недоверия, помимо плохих дорог, - опасность того, что машины без водителя медленно справляются с экстренной ситуацией. При этом некоторые российские компании всерьез задумываются о том, чтобы наладить серийное производство автомобилей с системой автономного управления и массово задействовать их.

Анастасия Анисимова, руководитель клуба «Автоледи» « С одной стороны, такие автомобили обеспечат значительную экономию топлива и расходов на эксплуатациюза счет оптимизации скоростного режима движения. Кроме того, использование беспилотников увеличит максимальную пропускную способность дорог за счет упорядочивания движения. С другой стороны, доверить свою жизнь электронике автомобилистам будет крайне сложно. Не думаю, что в ближайшем будущем автопилоты будут востребованы в России, даже при создании инфраструктуры и нормативно-правовой базы »
Анастасия Анисимова, руководитель клуба «Автоледи»
Автопроизводители, несмотря на камни преткновения, видят развитие беспилотного транспорта в радужном цвете. Учитывая, что российские власти, местные автопроизводители и локальные подразделения международных компаний уже сейчас предпринимают попытки испытаний беспилотных технологий – пусть на начальных этапах, – можно сказать, что рано или поздно мы сможем увидеть автономные автомобили хотя бы в крупных городах. А впоследствии и по всей стране.

Арина Милая
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Восток-Авто Жукова | отзывы
Ставлю пять баллов всем сотрудникам восток-авто на ул жукова. Реально профессионалы своего дела, отдел страхования вообще топ. Так быстро страховку я еще никогда не оформлял!
V1ktor.B
Застрахую ЕОСАГО
ЕОСАГО без СМС , капчи и т.п. Просто , удобно.. https:// kaskometr.ru/ eosago?uid=6876 Можно просто прислать данные на email my_foto74@mail.ru и получить ссылку на оплату на сайте СК , с техосмотром то же решу вопрос.
belij974
Майби, ООО | отзывы
У них ещё автосервис есть. Здесь, на Копейском шоссе, 2б Работают нелегально, в интернете даже номер их телефона не найдёшь. Посоветовал их знакомый. Обратился туда и пожалел. Звонишь - трубку не берут. Работники безответственные, отремонтировали машину плохо, сломали кожух ремня ГРМ и скрыли, типа ...
Фёдор
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Беспилотники готовятся выехать на дороги
Год плюса: чем порадовал авторынок России
При какой цене топлива (в среднем 92, 95, ДТ) Вы совсем откажетесь от поездок на машине?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс А
BYD FLYER II и еще 26 моделей
Класс E Premium
Infiniti M45 и еще 27 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 12 моделей
Класс E
Peugeot 607 и еще 21 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Беспилотники готовятся выехать на дороги
Правда, чтобы принять участие в масштабном эксперименте, компания должна иметь уставной капитал не менее 100 миллионов рублей. Кроме того, каждый участвующий в эксперименте автомобиль должен быть застрахован на 10 миллионов рублей.Специалисты компаний, занимающихся разработкой технологий для беспилотного вождения, в анонсированном проекте увидели лоббирование интересов конкретных корпораций. Дело в том, что под требования тестов беспилотников на дорогах общего пользования не подходит практически ни один автомобиль автопроизводителей.Однако проблема с развитием беспилотного транспорта в России стоит намного шире конкретного проекта. В мировом рейтинге готовности стран к внедрению автономного управления транспорта наша страна занимает лишь 18 место из 20. Хуже дела обстоят только в Мексике и Индии. Специалисты отмечают низкое качество российских автомобильных дорог и неравномерное покрытие сети 4G. Также страна занимает последние строчки по количеству головных офисов компаний, занимающихся разработкой систем автономного управления транспортом, выданных патентов и объемам инвестиций в эту сферу.  {{material_125134}} Фактически массовому развитию беспилотников в России перекрывают кислород. Тогда как в развитых странах (США, Япония, страны ЕС) автономное управление – уже реальность. Германия, Япония и некоторые американские штаты приняли соответствующие поправки в законы, чтобы беспилотники на бумагах фигурировали в системе дорожного движения.Правда, чтобы водителей массово избавили от необходимости самостоятельно водить машину, должно пройти еще немало времени. Развитие автопилотов зависит от готовности стран принять автономные автомобили, в самих технологиях, инфраструктуре, а также законодательной базе, которая позволила бы эффективно регулировать движение автопилотируемых транспортных средств. На данный момент многие производители приблизились к созданию автономных систем, позволяющих транспорту передвигаться в потоке. Но говорить о повсеместном внедрении беспилотников на каком бы то ни было рынке еще рано.Тем не менее, разработка автономных технологий сейчас находится в активной фазе. Мировые автогиганты пытаются постепенно приучить потребителей доверять управление машине. Volvo оснащает свои модели полуавтономным управлением. Система использует аккуратное подруливание для удержания автомобиля в пределах дорожной разметки на скорости до 130 км/ч даже при отсутствии впереди идущего автомобиля. В России наибольшего результата добился КАМАЗ – грузовик с установленной на борту системой беспилотного вождения успешно преодолел 10-километровое расстояние.Jaguar Land Rover еще с 2015 года активно участвует в различных программах по разработке автопилотируемых транспортных средств. Одним из главных проектов этого направления стала британская программа UK Autodrive. Компания смогла разработать множество автономных и коммуникативных технологий. Различные системы позволяют автомобилям взаимодействовать между собой и с дорожной инфраструктурой. В частности, машины могут самостоятельно совершать обгон, удерживать полосу на автомагистрали, коммуницировать со светофорами, подбирать оптимальный маршрут и даже парковаться. {{person_219_Миру необходимо решить большое количество вопросов, чтобы беспилотные автомобили появились на дорогах общего пользования. В частности, нужна готовая инфраструктура – мы как автопроизводитель можем лишь косвенно на нее повлиять, львиная доля усилий ложится на государство и другие компании. От правительства также требуется и решение вопросов законодательного характера, начиная от привилегий и ограничений для автономного транспорта и заканчивая ответственностью в случае тех или иных инцидентов. Причем правила должны устанавливаться не только на локальном, но и на глобальном уровне, а на это может потребоваться гораздо больше времени, чем кажется. И, наконец, функционал всех технологий должен быть отточен до совершенства}} Чтобы минимизировать количество ДТП, в первую очередь, необходимо завершить полномасштабные исследования автономных технологий. Этого точно не следует ожидать ни в 2019, ни в 2020 году. Это вопрос, быть может, и не столь далекого, но все-таки будущего. Тогда – с отточенными технологиями и развитой инфраструктурой – мы сможем прийти к обществу мобильности, где беспилотные автомобили могут свободно передвигаться по дорогам общего пользования, не попадая в аварии. Что касается готовности российских дорог к автономным автомобилям, то в этом отношении при должном уровне технологий качество трасс не имеет столь большого значения.И, все же, в России к транспорту будущего большинство автомобилистов относятся скептически. В списке главных причин недоверия, помимо плохих дорог, - опасность того, что машины без водителя медленно справляются с экстренной ситуацией. При этом некоторые российские компании всерьез задумываются о том, чтобы наладить серийное производство автомобилей с системой автономного управления и массово задействовать их. {{person_79_С одной стороны, такие автомобили обеспечат значительную экономию топлива и расходов на эксплуатациюза счет оптимизации скоростного режима движения. Кроме того, использование беспилотников увеличит максимальную пропускную способность дорог за счет упорядочивания движения. С другой стороны, доверить свою жизнь электронике автомобилистам будет крайне сложно. Не думаю, что в ближайшем будущем автопилоты будут востребованы в России, даже при создании инфраструктуры и нормативно-правовой базы}}Автопроизводители, несмотря на камни преткновения, видят развитие беспилотного транспорта в радужном цвете. Учитывая, что российские власти, местные автопроизводители и локальные подразделения международных компаний уже сейчас предпринимают попытки испытаний беспилотных технологий – пусть на начальных этапах, – можно сказать, что рано или поздно мы сможем увидеть автономные автомобили хотя бы в крупных городах. А впоследствии и по всей стране.
2019-01-02
Автор: Арина Милая
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Самара Ярославль Республика Бурятия
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 При цитировании гиперссылка на 110km.ru обязательна. Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018 При поддержке PDG