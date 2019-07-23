23 июля 2019, 14:02
Brilliance везет в Россию новый бюджетный кроссовер
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Компания Brilliance решила вывести на российский рынок новую модель – компактный кроссовер Brilliance V3. Автомобиль с 1,5-литровым «атмосферником» будет стоить менее 1 млн рублей.
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Согласно действующему до конца 2019 года ОТТС, габаритные размеры Brilliance V3 следующие: длина 4 200 мм, ширина - 1 790 мм, высота - 1 600 мм, колесная база - 2 570 мм. Кроссовер оснащается 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 107 лошадиных сил. Агрегат сочетается с 5-ступенчатой «механикой» или «автоматом». Спереди у Brilliance V3 - Макферсон, сзади – полузависимая подвеска. Все тормоза дисковые, руль – с электроусилителем.
Список базового оборудования включает две фронтальные подушки безопасности и кондиционер. В более «богатых» версиях появятся боковые подушки безопасности и шторки безопасности, медиасистема, мультируль, навигация, камера заднего вида, парковочный ассистент, обогрев сидений и заднего стекла.
По информации портала «Китайские автомобили», несколько дней назад в Россию прибыла первая партия Brilliance V3 объемом не менее 150 автомобилей. Официального подтверждения старта продаж пока нет, но дилеры ждут презентацию новинки до конца июля. Тогда же станут известны и цены. Кроссоверы будут ориентировочно стоить в диапазоне от 800 000 до 1 000 000 рублей.
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Почитал тут у вас про расход, откуда вы берете такие показатели 13 - 14 литров? Я езжу уже 4 год, в городе 7 - 7,5, по трассе иногда меньше 5 литров укладываюсь, но если конечно "зажечь", то по трассе около 7 литров! Но у меня другая проблема, провода высокого напряжения нужны! Кто подскажет от чего ...
Солидная цена для китайского автомобиля. Остается только надеяться, что она будет соответствовать качеству. А то чего-то этих Бриллиансов на улицах не видать. Вроде продаются, но никто их не покупает
Хорошо, что производитель додумался увеличить мощность двигателя, все владельцы жаловались на его малую мощность. Машинка то немаленькая, и сотня лошадок для нее маловато было.
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