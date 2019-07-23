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23 июля 2019, 14:02

Brilliance везет в Россию новый бюджетный кроссовер

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Компания Brilliance решила вывести на российский рынок новую модель – компактный кроссовер Brilliance V3. Автомобиль с 1,5-литровым «атмосферником» будет стоить менее 1 млн рублей.
Brilliance везет в Россию новый бюджетный кроссовер
Brilliance везет в Россию новый бюджетный кроссовер
Brilliance везет в Россию новый бюджетный кроссовер
Brilliance везет в Россию новый бюджетный кроссовер
Brilliance везет в Россию новый бюджетный кроссовер
Brilliance везет в Россию новый бюджетный кроссовер
Brilliance везет в Россию новый бюджетный кроссовер
Brilliance везет в Россию новый бюджетный кроссовер
Brilliance везет в Россию новый бюджетный кроссовер
Brilliance везет в Россию новый бюджетный кроссовер
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Российская линейка Brilliance в настоящее время ограничена одной моделью – кроссовером Brilliance V5. Сейчас компания, наконец, решилась расширить ассортимент. Первые экземпляры Brilliance V3 уже поступили в Россию. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) было получено на кроссовер еще осенью 2016 года. Именно поэтому к нам привезут достаточно устаревшую модификацию Brilliance V3. За прошедшие три года кроссовер успел пережить в Китае два обновления. 

Согласно действующему до конца 2019 года ОТТС, габаритные размеры Brilliance V3 следующие: длина 4 200 мм, ширина - 1 790 мм, высота - 1 600 мм, колесная база - 2 570 мм. Кроссовер оснащается 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 107 лошадиных сил. Агрегат сочетается с 5-ступенчатой «механикой» или «автоматом». Спереди у Brilliance V3 - Макферсон, сзади – полузависимая подвеска. Все тормоза дисковые, руль – с электроусилителем.

Список базового оборудования включает две фронтальные подушки безопасности и кондиционер. В более «богатых» версиях появятся боковые подушки безопасности и шторки безопасности, медиасистема, мультируль, навигация, камера заднего вида, парковочный ассистент, обогрев сидений и заднего стекла.

По информации портала «Китайские автомобили», несколько дней назад в Россию прибыла первая партия Brilliance V3 объемом не менее 150 автомобилей. Официального подтверждения старта продаж пока нет, но дилеры ждут презентацию новинки до конца июля. Тогда же станут известны и цены. Кроссоверы будут ориентировочно стоить в диапазоне от 800 000 до 1 000 000 рублей.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Brilliance M2
Почитал тут у вас про расход, откуда вы берете такие показатели 13 - 14 литров? Я езжу уже 4 год, в городе 7 - 7,5, по трассе иногда меньше 5 литров укладываюсь, но если конечно "зажечь", то по трассе около 7 литров! Но у меня другая проблема, провода высокого напряжения нужны! Кто подскажет от чего ...
Виталий
Brilliance запускает спецпредложения на кроссовер V5
Солидная цена для китайского автомобиля. Остается только надеяться, что она будет соответствовать качеству. А то чего-то этих Бриллиансов на улицах не видать. Вроде продаются, но никто их не покупает
Сергей
Обновленный кроссовер Brilliance V5 встал на конвейер в Черкесске
Хорошо, что производитель додумался увеличить мощность двигателя, все владельцы жаловались на его малую мощность. Машинка то немаленькая, и сотня лошадок для нее маловато было.
Леонид
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Brilliance везет в Россию новый бюджетный кроссовер
{{material_126309}}Российская линейка Brilliance в настоящее время ограничена одной моделью – кроссовером Brilliance V5. Сейчас компания, наконец, решилась расширить ассортимент. Первые экземпляры Brilliance V3 уже поступили в Россию. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) было получено на кроссовер еще осенью 2016 года. Именно поэтому к нам привезут достаточно устаревшую модификацию Brilliance V3. За прошедшие три года кроссовер успел пережить в Китае два обновления. Согласно действующему до конца 2019 года ОТТС, габаритные размеры Brilliance V3 следующие: длина 4 200 мм, ширина - 1 790 мм, высота - 1 600 мм, колесная база - 2 570 мм. Кроссовер оснащается 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 107 лошадиных сил. Агрегат сочетается с 5-ступенчатой «механикой» или «автоматом». Спереди у Brilliance V3 - Макферсон, сзади – полузависимая подвеска. Все тормоза дисковые, руль – с электроусилителем.Список базового оборудования включает две фронтальные подушки безопасности и кондиционер. В более «богатых» версиях появятся боковые подушки безопасности и шторки безопасности, медиасистема, мультируль, навигация, камера заднего вида, парковочный ассистент, обогрев сидений и заднего стекла.По информации портала «Китайские автомобили», несколько дней назад в Россию прибыла первая партия Brilliance V3 объемом не менее 150 автомобилей. Официального подтверждения старта продаж пока нет, но дилеры ждут презентацию новинки до конца июля. Тогда же станут известны и цены. Кроссоверы будут ориентировочно стоить в диапазоне от 800 000 до 1 000 000 рублей.
2019-07-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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