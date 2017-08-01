Cadillac заменит три модели одним седаном
Вместо устаревших и непопулярных автомобилей бренд планирует выпустить CT5. Седан ориентирован на покупателей, заинтересованных в приобретении автомобиля от 35 до 45 тысяч долларов. К примеру, существующие Cadillac ATS, CTS сейчас стоят от 35 000 долларов, а стоимость XTS начинается от 45 000 долларов.
Также руководство марки опровергло слухи о выпуске представительского седана CT8. По плану развития компании, CT6 останется единственной флагманской моделью в обозримом будущем. Он ориентирован на клиентов, готовых потратить более 50 000 долларов на новый автомобиль. Но через несколько лет будет выпущен компактный седан, который будет конкурировать с Mercedes-Benz CLA и Audi A3 Sedan.
Президент Cadillac убежден, что сейчас рынок нуждается в большом выборе кроссоверов, интерес к которым неуклонно растет по обе стороны океана. Поэтому компания выпустит компактный паркетник XT4 и большой внедорожник с тремя рядами сидений, предположительное имя которого XT7. Главным конкурентом модели названа модель Volvo XC70. На рынке она появится не раньше 2019 года.
Комплектации и технические характеристики
|Cadillac ATS Standart 2.0 MT
|Cadillac CTS Standart 2.0 AT
|Год выпуска, с
|2015
|2015
|Год выпуска, по
|2017
|2017
|Кузов
|седан
|седан
|Количество дверей/мест
|4/5
|4/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|276
|276
|Объем двигателя
|1998
|1998
|Тип трансмисии
|Механическая 6-ступенчатая
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|Привод
|задний
|задний
|Городской цикл
|12.0
|Загородный цикл
|6.5
|Смешанный цикл
|8.6
|8.5
|Топливо
|АИ-95
|АИ-95
|Перейти к сравнению и всем характеристикам
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное