1 августа 2017, 13:38

Cadillac заменит три модели одним седаном

Компания Cadillac приняла решение сократить количество моделей в своей линейке из-за снижающегося интереса к ним в Северной Америке. Вместо ATS, CTS и XTS будет выпускаться один седан CT5.
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Президент компании Йохан де Найсон сообщил, что «неликвидные» модели не будут сняты с производства в один момент. Но к концу их жизненного цикла в 2019 году не стоит ждать нового поколения.

Вместо устаревших и непопулярных автомобилей бренд планирует выпустить CT5. Седан ориентирован на покупателей, заинтересованных в приобретении автомобиля от 35 до 45 тысяч долларов. К примеру, существующие Cadillac ATS, CTS сейчас стоят от 35 000 долларов, а стоимость XTS начинается от 45 000 долларов.

Также руководство марки опровергло слухи о выпуске представительского седана CT8. По плану развития компании, CT6 останется единственной флагманской моделью в обозримом будущем. Он ориентирован на клиентов, готовых потратить более 50 000 долларов на новый автомобиль. Но через несколько лет будет выпущен компактный седан, который будет конкурировать с Mercedes-Benz CLA и Audi A3 Sedan.

Президент Cadillac убежден, что сейчас рынок нуждается в большом выборе кроссоверов, интерес к которым неуклонно растет по обе стороны океана. Поэтому компания выпустит компактный паркетник XT4 и большой внедорожник с тремя рядами сидений, предположительное имя которого XT7. Главным конкурентом модели названа модель Volvo XC70. На рынке она появится не раньше 2019 года.


Комплектации и технические характеристики

Cadillac ATS Standart 2.0 MTCadillac CTS Standart 2.0 AT
Год выпуска, с2015 2015
Год выпуска, по2017 2017
Кузовседан седан
Количество дверей/мест4/5 4/5
Тип двигателябензиновый бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин276 276
Объем двигателя1998 1998
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая Автоматическая, 8-ступенчатая
Приводзадний задний
Городской цикл12.0
Загородный цикл6.5
Смешанный цикл8.6 8.5
ТопливоАИ-95 АИ-95
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Cadillac XTS
class
gary
Дилер Арманд-Сити
Планирую покупку Кадиллака CTS, нужен ваш совет и мнение по-поводу дилера Арманд. Видел у них на сайте, что по этой линейке Кадиллака есть неплохие комплектации...Я даже присмотрелся к парочке. Так что хочу узнать о надежности и ответственности самого дилера. Жду ответов
Lita
Четыре колеса американского капитализма
иконой конечно не назвал бы. внутри ничего так, а вот снаружи дизайн неоднозначный
Ketler
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Cadillac заменит три модели одним седаном
{{material_119728}}Президент компании Йохан де Найсон сообщил, что «неликвидные» модели не будут сняты с производства в один момент. Но к концу их жизненного цикла в 2019 году не стоит ждать нового поколения.Вместо устаревших и непопулярных автомобилей бренд планирует выпустить CT5. Седан ориентирован на покупателей, заинтересованных в приобретении автомобиля от 35 до 45 тысяч долларов. К примеру, существующие Cadillac ATS, CTS сейчас стоят от 35 000 долларов, а стоимость XTS начинается от 45 000 долларов.Также руководство марки опровергло слухи о выпуске представительского седана CT8. По плану развития компании, CT6 останется единственной флагманской моделью в обозримом будущем. Он ориентирован на клиентов, готовых потратить более 50 000 долларов на новый автомобиль. Но через несколько лет будет выпущен компактный седан, который будет конкурировать с Mercedes-Benz CLA и Audi A3 Sedan.Президент Cadillac убежден, что сейчас рынок нуждается в большом выборе кроссоверов, интерес к которым неуклонно растет по обе стороны океана. Поэтому компания выпустит компактный паркетник XT4 и большой внедорожник с тремя рядами сидений, предположительное имя которого XT7. Главным конкурентом модели названа модель Volvo XC70. На рынке она появится не раньше 2019 года.
2017-08-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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