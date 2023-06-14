Что будут выпускать на бывшем заводе Toyota в Петербурге

Сделка по продаже активов петербургского завода Toyota государству в лице ФГУП «НАМИ» прошла еще в марте 2023 года, но процесс оформления имущества еще не завершен. Права обратного выкупа у японцев нет. Сейчас стало известно, что именно планируют выпускать на предприятии.