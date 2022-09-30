Что изменится для водителей в России с 1 октября
Также с 1 октября российские водители смогут предъявлять сотрудникам ГИБДД права в электронном виде – показывать QR-код, сгенерированный в мобильном приложении «Госуслуги Авто». Со временем электронный документ станет полноценной альтернативой бумажному, но сначала необходимо внести соответствующие изменения в ПДД. А пока система работает в тестовом режиме, и водители, по-прежнему, обязаны иметь при себе оригинал водительского удостоверения.
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30.09.2022, 07:31
АвтоВАЗ рассказал, почему не будут выпускать Renault Duster: не хотят платить
Еще до введения санкций ходили слухи, что сборку кроссоверов Renault Duster могут перенести из Москвы в Тольятти. Сейчас, когда столичный завод Renault хотят переориентировали на выпуск китайских кроссоверов, журналисты спросили главу АвтоВАЗа Максима Соколова о судьбе «Дастера».Читать далее
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30.09.2022, 06:59
Роскошный российский внедорожник представлен официально: подробности и цена
Российская люксовая марка Aurus официально представила свою третью модель. К седану Senat (индекс 4123) и минивэну Arsenal (4125) присоединился внедорожник Komendant (4124), названный в честь Комендантской башни Московского Кремля.Читать далее
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29.09.2022, 18:51
Индийцы представили новую «электричку». Может ли она быть актуальна для нас?
В свете актуальной ситуации есть смысл внимательнее присмотреться к новинкам индийского автопрома, ведь кто его знает, возможно, не сегодня-завтра тамошние машины появятся в наших салонах. Читать далее
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29.09.2022, 17:52
Дизельный кошмар Volkswagen продолжается: подан новый коллективный иск
Печальная история началась в 2015 году, когда выяснилось, что Volkswagen устанавливал на свои дизельные автомобили обманное ПО, занижающее уровень выбросов в атмосферу во время экологических тестов. Скандал получил название «дизельгейт» и стоил немецкому концерну больше 30 млрд евро.Читать далее
-
29.09.2022, 17:08
Полиция и морская пехота два дня искали на яхте российского олигарха важные документы
Арестованная в Германии суперяхта Dilbar стоимостью 600 млн евро, принадлежащая предположительно миллиардеру Алишеру Усманову, подверглась рейду со стороны немецкой полиции при поддержке сил морской пехоты.Читать далее
-
29.09.2022, 14:24
Porsche провел крупнейшее в Европе IPO: планирует продать 911 млн акций (очень символично)
Немецкий автопроизводитель Porsche стал публичной компанией, акции которой начали продавать на Франкфуртской бирже. Ее рыночная стоимость составила 78 млрд евро, но уже в начале торгов выросла до 84 млрд евро.Читать далее
-
30.09.2022, 07:31
АвтоВАЗ рассказал, почему не будут выпускать Renault Duster: не хотят платить
Еще до введения санкций ходили слухи, что сборку кроссоверов Renault Duster могут перенести из Москвы в Тольятти. Сейчас, когда столичный завод Renault хотят переориентировали на выпуск китайских кроссоверов, журналисты спросили главу АвтоВАЗа Максима Соколова о судьбе «Дастера».Читать далее
-
30.09.2022, 06:59
Роскошный российский внедорожник представлен официально: подробности и цена
Российская люксовая марка Aurus официально представила свою третью модель. К седану Senat (индекс 4123) и минивэну Arsenal (4125) присоединился внедорожник Komendant (4124), названный в честь Комендантской башни Московского Кремля.Читать далее
-
29.09.2022, 18:51
Индийцы представили новую «электричку». Может ли она быть актуальна для нас?
В свете актуальной ситуации есть смысл внимательнее присмотреться к новинкам индийского автопрома, ведь кто его знает, возможно, не сегодня-завтра тамошние машины появятся в наших салонах. Читать далее
-
29.09.2022, 17:52
Дизельный кошмар Volkswagen продолжается: подан новый коллективный иск
Печальная история началась в 2015 году, когда выяснилось, что Volkswagen устанавливал на свои дизельные автомобили обманное ПО, занижающее уровень выбросов в атмосферу во время экологических тестов. Скандал получил название «дизельгейт» и стоил немецкому концерну больше 30 млрд евро.Читать далее
-
29.09.2022, 17:08
Полиция и морская пехота два дня искали на яхте российского олигарха важные документы
Арестованная в Германии суперяхта Dilbar стоимостью 600 млн евро, принадлежащая предположительно миллиардеру Алишеру Усманову, подверглась рейду со стороны немецкой полиции при поддержке сил морской пехоты.Читать далее
-
29.09.2022, 14:24
Porsche провел крупнейшее в Европе IPO: планирует продать 911 млн акций (очень символично)
Немецкий автопроизводитель Porsche стал публичной компанией, акции которой начали продавать на Франкфуртской бирже. Ее рыночная стоимость составила 78 млрд евро, но уже в начале торгов выросла до 84 млрд евро.Читать далее
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