Что изменится для водителей в России с 1 октября

Ранее мы писали Какие сложности возникнут у водителей с предъявлением электронных прав С 1 октября в России стартует очередной эксперимент. Водители смогут предъявлять сотрудникам ГИБДД права в ... Читать далее

С 1 октября вступает в силу указание Банка России, согласно которому владелец полиса ОСАГО обязан будет сообщать в страховую компанию о смене собственника автомобиля. Еще один пункт указания касается самих страховщиков. Их обязали информировать потерпевшего в ДТП о результатах экспертизы в течение пяти рабочих дней после их получения.

Также с 1 октября российские водители смогут предъявлять сотрудникам ГИБДД права в электронном виде – показывать QR-код, сгенерированный в мобильном приложении «Госуслуги Авто». Со временем электронный документ станет полноценной альтернативой бумажному, но сначала необходимо внести соответствующие изменения в ПДД. А пока система работает в тестовом режиме, и водители, по-прежнему, обязаны иметь при себе оригинал водительского удостоверения.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах