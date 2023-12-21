Движение по трассе М-12 запустили до Казани: сколько стоит проезд?
Трассу построили в рекордные сроки. Изначально планировали запустить движение в 2027 году, потом срок сдвинули на 2024-й, но строители успели сдать автодорогу до конца 2023 года. Движение по первому участку, от Москвы до Арзамаса, запустили в начале сентября, а в декабре открыли сквозное движение до Казани.
Трасса М-12 «Восток» оснащена безбарьерной системой взимания платы: 19 рамок фиксируют госномера проезжающих машин в автоматическом режиме. Оплатить проезд необходимо в течение пяти дней, достаточно ввести онлайн госномер своего автомобиля. Тариф для легковых автомобилей за проезд от Москвы до Казани составляет 4 481 рубль. Владельцы транспондера Tpass могут получить скидки до 15%. С максимальной скидкой проезд обойдется в 3 809 рублей. Если надо доехать до другого берега Волги, придется доплатить еще 319 рублей. Проезд от Нижнего Новгорода до Казани на легковом автомобиле обойдется в 1 660 рублей, на грузовом – в 3 912 рублей.
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21.12.2023, 07:59
Новый цвет в дорожном движении: у автомобилей Mercedes-Benz будут голубые ходовые огни
Компания Mercedes-Benz получила разрешение на тестирование на дорогах общего пользования бирюзовых ходовых огней, встроенных в фары, задние фонари и боковые зеркала ее беспилотных автомобилей.Читать далее
-
21.12.2023, 07:10
Toyota отзывает больше 1 млн автомобилей и просит пока не ездить на переднем пассажирском сидении
Концерн Toyota Motor объявил о начале масштабной отзывной кампании, которая затронет порядка 1,2 млн автомобилей Toyota и Lexus по всему миру. Причина – сбой в работе электронного блока подушки безопасности переднего пассажира.Читать далее
-
21.12.2023, 06:51
NIVA и точка: с конвейера сходят внедорожники без шильдиков
С конвейера Волжского автозавода начали сходить внедорожники Lada, на которых красуются лаконичные четыре буквы NIVA без уточнения, к какой конкретно модели они принадлежат: Legend и Travel. А еще в гамме эмалей для кузова появился новый цвет.Читать далее
-
20.12.2023, 23:02
Камеры научились ловить водителей с рамками-перевертышами
Некоторые хитрые автомобилисты устанавливают на свои машины рамки-перевертыши, которые позволяют при необходимости подменять реальный госномер на фальшивый. Недавно дорожные камеры научились вычислять таких «фокусников».Читать далее
-
20.12.2023, 16:05
Первый в России беспилотный паром отбыл из Петербурга в Калининград
Накануне в порту Усть-Луги торжественно проводили в первый коммерческий рейс беспилотный паром «Генерал Черняховский». В автономном режиме судну предстоит преодолеть 500 морских миль или свыше 920 километров.Читать далее
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