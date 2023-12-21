Движение по трассе М-12 запустили до Казани: сколько стоит проезд?

Ранее мы писали Путин запустил движение по трассе М-12 от Москвы до Арзамаса 8 сентября состоялась торжественная церемония запуска движения сразу по нескольким новым участкам строящейся ... Читать далее

В торжественной церемонии открытия движения от Москвы до Казани принял участие президент России Владимир Путин в режиме видео-конференц-связи (ВКС). Как заявил глава Татарстана Рустам Минниханов, новая автодорога позволит укрепить связь между регионами, улучшит логистику грузов и будет способствовать развитию внутреннего туризма.

Трассу построили в рекордные сроки. Изначально планировали запустить движение в 2027 году, потом срок сдвинули на 2024-й, но строители успели сдать автодорогу до конца 2023 года. Движение по первому участку, от Москвы до Арзамаса, запустили в начале сентября, а в декабре открыли сквозное движение до Казани.

Фото: ГК Автодор

Ранее мы писали Водителей предупредили о новой схеме мошенничества Телефонные мошенники придумали очередную схему обмана добропорядочных автомобилистов. На этот раз поводом ... Читать далее

Трасса М-12 «Восток» оснащена безбарьерной системой взимания платы: 19 рамок фиксируют госномера проезжающих машин в автоматическом режиме. Оплатить проезд необходимо в течение пяти дней, достаточно ввести онлайн госномер своего автомобиля. Тариф для легковых автомобилей за проезд от Москвы до Казани составляет 4 481 рубль. Владельцы транспондера Tpass могут получить скидки до 15%. С максимальной скидкой проезд обойдется в 3 809 рублей. Если надо доехать до другого берега Волги, придется доплатить еще 319 рублей. Проезд от Нижнего Новгорода до Казани на легковом автомобиле обойдется в 1 660 рублей, на грузовом – в 3 912 рублей.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах