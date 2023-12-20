Эксперт объяснил, как правильно пользоваться ABS
Начинающие водители обретают такой навык только с опытом. В экстренной ситуации необходимо оперативно и максимально точно перенести ногу с педали газа на педаль тормоза. Если ABS сработала сильно, надо немного ослабить нажатие. Бросать вовсе педаль тормоза не следует, как и нажимать на нее прерывисто. Это только удлинит тормозной путь. Главная рекомендация: «Не давить педаль грубо в пол, дабы не провоцировать срабатывание ABS, а, наоборот, стараться почувствовать момент, когда ABS начинает срабатывать и с этим усилием тормозить».
Чтобы оценить дорожные условия, полезно в начале поездки выбрать прямой и пустой участок дороги и попробовать энергично затормозить. Желательно сделать несколько циклов «разгон-торможение» и определить точное усилие на педаль, которое позволит эффективной затормозить на той или иной скорости. Главное, чтобы сзади не было других автомобилей, для которых ваши упражнения окажутся полной неожиданностью.
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20.12.2023, 08:25
Пассажиры премиальных кроссоверов не могут чувствовать себя в безопасности: печальный итог краш-тестов
Американский Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) провел очередную серию краш-тестов. Из 8 среднеразмерных премиальных кроссоверов только три автомобиля смогли эффективно защитить в ДТП пассажиров второго ряда.Читать далее
-
20.12.2023, 07:58
«Не надо стесняться пользоваться кондиционером»: эксперт дал несколько советов по зимней эксплуатации
Эксплуатация автомобиля зимой имеет свои особенности и сопряжена с постоянным преодолением трудностей, будь то холодный пуск двигателя, обмерзающие щетки стелоочистителя или запотевающие стекла.Читать далее
-
20.12.2023, 07:32
На бывшем заводе «ПСМА Рус» в Калуге стартовала сборка кроссоверов: сколько они будут стоить?
На простаивавшем более года калужском автозаводе «ПСМА Рус» вновь закипела работа. Накануне здесь приступили к пробной сборке кроссоверов. Серийное производство обещают запустить в первом квартале 2024 года, но ориентировочная цена известна уже сейчас.Читать далее
-
20.12.2023, 06:59
Прекращен экспорт автобусов и грузовиков из Японии в Россию
Министерство финансов Японии опубликовало статистику по экспорту и импорту товаров за ноябрь 2023 года. Общий товарооборот с Россией упал на 37% по сравнению с ноябрем 2022 года.Читать далее
-
20.12.2023, 00:10
5 лучших автомобилей для русской зимы
Зимы в России славятся своим суровым характером: крепкие морозы, высокие сугробы и сильные метели. Для комфортного передвижения в такую погоду автомобиль должен быть теплым, с ёмким аккумулятором, надежным мотором и полным приводом.Читать далее
-
19.12.2023, 17:41
В России вновь дорожает техосмотр: сколько придется платить?
Большинство российских регионов с 1 января 2024 года повышают стоимость техосмотра для легковых автомобилей. Новые тарифы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна утвердить до 20 декабря, но в большинстве случаев цифры уже известны.Читать далее
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