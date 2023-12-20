Эксперт объяснил, как правильно пользоваться ABS

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Антиблокировочную систему тормозов (ABS), в отличие от ESP, нельзя отключить принудительно. Этот момент всегда следует иметь в виду и вести автомобиль таким образом, чтобы не допускать ее грубого срабатывания, рассказал журналистам издания «Тарантас Ньюс» опытный инструктор Дмитрий Фёдоров. Давить на педаль тормоза следует дозированно, чувствуя момент, когда в дело вступит ABS.

Начинающие водители обретают такой навык только с опытом. В экстренной ситуации необходимо оперативно и максимально точно перенести ногу с педали газа на педаль тормоза. Если ABS сработала сильно, надо немного ослабить нажатие. Бросать вовсе педаль тормоза не следует, как и нажимать на нее прерывисто. Это только удлинит тормозной путь. Главная рекомендация: «Не давить педаль грубо в пол, дабы не провоцировать срабатывание ABS, а, наоборот, стараться почувствовать момент, когда ABS начинает срабатывать и с этим усилием тормозить».

Фото: 110km.ru

Чтобы оценить дорожные условия, полезно в начале поездки выбрать прямой и пустой участок дороги и попробовать энергично затормозить. Желательно сделать несколько циклов «разгон-торможение» и определить точное усилие на педаль, которое позволит эффективной затормозить на той или иной скорости. Главное, чтобы сзади не было других автомобилей, для которых ваши упражнения окажутся полной неожиданностью.

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