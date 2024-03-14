Эксперт объяснил, почему моторное масло надо менять в 2 раза чаще, чем рекомендует производитель

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Сергей Пономарев, технический тренер крупной сети автосервисов, рассказал в интервью изданию «Автоновости дня» , что оптимальный интервал замены масла в российских условиях – 7 тысяч километров. У нас суровый климат, который обязывает регулярно прогревать мотор. Езду в пробках и короткие поездки по городу также можно отнести к тяжелым условиям эксплуатации.

Со временем масло окисляется и теряет свои свойства, присадки в нем разрушаются, а отмытые нагары из двигателя оседают в масляном фильтре, у которого тоже есть свой ресурс. Кроме того, по словам эксперта, образовавшийся в моторе «мусор» остается в нем даже после полного слива старого масла. Если владелец регулярно затягивает сроки замены масла, отложения накапливаются и циркулируют в двигателе, увеличивая его износ.

Эксперт рекомендовал ориентироваться на смену сезона и менять масло, даже если пробег не подошел к нужной отметке. При выборе масла следует обращать внимание на его класс вязкости, соответствие требованиям автопроизводителя и условиям эксплуатации машины. Вместе с маслом надо заменить масляный и воздушный фильтры.

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