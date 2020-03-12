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12 марта 2020, 00:01

Эксперты «Авито»: петербуржцы могут накопить на автомобиль за 11 месяцев

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Специалисты «Авито» подсчитали, сколько времени требуется жителям разных российских регионов, чтобы накопить на подержанный автомобиль. При этом эксперты исходили из предположения, что будущий счастливый автовладелец сможет откладывать на покупку машины всю зарплату целиком.
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Данные по средней стоимости подержанных автомобилей и средних зарплатах проанализировали по каждому российскому региону отдельно. Например, в Санкт-Петербурге машину на вторичном рынке можно приобрести в среднем за 563 тысячи рублей. С учетом среднего дохода, равного 49 тысячам рублей, копить придется 11 месяцев, а потом еще одолжить у друзей 24 тысячи.

Чуть лучше обстоят дела у жителей Омска. Местным автолюбителям потребуется лишь 10 месяцев, чтобы накопить на подержанный автомобиль. Дольше всего придется откладывать деньги жителям Иркутска – целых 15 месяцев. На месяц меньше уйдет у жителей Ростова-на-Дону, Краснодара и Самары.

Самые доступные авто с пробегом продаются в Омске – в среднем по 351 тысяче рублей. На втором месте по этому показателю находится Ульяновск (369 тысяч рублей). Самые высокие цены в столице. Московские автовладельцы просят за своих «железных коней» в среднем более 700 тысяч рублей.

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Aleksei Alekalekseikin
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Эксперты «Авито»: петербуржцы могут накопить на автомобиль за 11 месяцев
{{material_128986}}Данные по средней стоимости подержанных автомобилей и средних зарплатах проанализировали по каждому российскому региону отдельно. Например, в Санкт-Петербурге машину на вторичном рынке можно приобрести в среднем за 563 тысячи рублей. С учетом среднего дохода, равного 49 тысячам рублей, копить придется 11 месяцев, а потом еще одолжить у друзей 24 тысячи.Чуть лучше обстоят дела у жителей Омска. Местным автолюбителям потребуется лишь 10 месяцев, чтобы накопить на подержанный автомобиль. Дольше всего придется откладывать деньги жителям Иркутска – целых 15 месяцев. На месяц меньше уйдет у жителей Ростова-на-Дону, Краснодара и Самары.Самые доступные авто с пробегом продаются в Омске – в среднем по 351 тысяче рублей. На втором месте по этому показателю находится Ульяновск (369 тысяч рублей). Самые высокие цены в столице. Московские автовладельцы просят за своих «железных коней» в среднем более 700 тысяч рублей.
2020-03-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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