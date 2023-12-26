Эксперты назвали главные риски при «прикуривании» чужого авто

26.12.2023, 08:14

Крик души владельца Lada Vesta Cross NG: «Всё, дождались они!»

Житель Ивановской области приобрел выпущенный в 2023 году седан Lada Vesta Cross NG, но счастья это ему не принесло. Устав от многочисленных мелких и крупных неисправностей, он решил вернуть автомобиль, который не успел проехать и пары тысяч километров.Читать далее