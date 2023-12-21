Новый аккумулятор умер за одну ночь: главные причины

Ранее мы писали Что надо регулярно проверять в автомобиле, чтобы избежать проблем с запуском зимой Сложности с пуском двигателя в мороз знакомы многим автомобилистам. Особенно часто с проблемой сталкиваются ... Читать далее

Эксперты портала njcar.ru назвали главные причины проблем c новыми аккумуляторами. Прежде всего, при покупке надо избегать совсем уж дешевых аккумуляторов с минимальным количеством свинцовых пластин. Такие «облегченные» батареи могут не выдержать значительных нагрузок в зимнее время. Еще одной причиной быстрого отказа аккумулятора может стать система Старт/Стоп. Для таких машин надо приобретать специальную батарею с технологией AGM, которая выдерживает больше циклов заряд/разряд.

Также при покупке аккумулятора надо удостовериться, что он подходит для конкретной модели по размеру, типу и емкостным характеристикам. Кроме того, важно следить за чистотой в подкапотном пространстве. Сократить срок службы аккумулятора могут даже засорившиеся клеммы.

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