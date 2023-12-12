Эксперты рассказали, как обстоят дела с запчастями для корейских, китайских и европейских машин
Ощутимо лучше обстоят дела с запчастями для китайских автомобилей, как с бензиновыми, так и с полностью электрическими силовыми установками. Дилеры уже начали формировать склады оригинальных заводских запчастей. Многие наиболее востребованные детали, как правило, всегда есть в наличии. Но в любом случае, время доставки деталей для «китайцев» заметно меньше, чем запчастей для премиальных машин европейских брендов.
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12.12.2023, 07:26
Санкции против Северной Кореи не помешали Ким Чен Ыну купить себе новый Maybach
Южнокорейские журналисты обратили внимание, что лидер КНДР Ким Чен Ын, не смотря на введенные против его страны санкции, умудрился недавно сменить старый Mercedes-Benz Maybach на новый.Читать далее
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12.12.2023, 06:53
На Новом Арбате чемпион мира по боксу завалил дерево на своем Lexus: названа предварительная причина
Вечером в понедельник, 11 декабря, в Москве на улице Новый Арбат автомобиль Lexus зацепил Mercedes и врезался в дерево. За рулем японской иномарки сидел чемпион мира по боксу Арслан Яллыев.Читать далее
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12.12.2023, 00:14
Концерн Hyundai Motor представил умную шину с интегрированной цепью противоскольжения: вот как она работает
Корейский концерн Hyundai Motor и компания Kia представили инновационную зимнюю покрышку с интегрированной цепью противоскольжения, которая позволяет безопасно ездить даже в самые суровые зимы.Читать далее
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12.12.2023, 00:06
Посмотрите, как собирают Ford F-150: видео с конвейера
Ютуб-канал Frame опубликовал 18-минутное видео со сборочного конвейера автозавода Ford в Дирборне, штат Мичиган (США), в котором шаг за шагом показал процесс сборки электрических пикапов Ford F-150 Lightning.Читать далее
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11.12.2023, 16:03
Обновленный Nissan Note: новый дизайн и необычные колеса
Компания Nissan представила обновленный хэтчбек Note третьего поколения. Главные изменения коснулись внешности и оформления интерьера. В техническом плане все осталось по-прежнему.Читать далее
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11.12.2023, 14:34
В Петербурге экстренно сел самолет из Нью-Йорка: на борту разбушевался пассажир
Ранним утром в понедельник, 11 декабря, в петербургском аэропорту Пулково из-за буйного пассажира совершил аварийную посадку самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, направлявшийся из Нью-Йорка в Ташкент.Читать далее
-
12.12.2023, 07:26
Санкции против Северной Кореи не помешали Ким Чен Ыну купить себе новый Maybach
Южнокорейские журналисты обратили внимание, что лидер КНДР Ким Чен Ын, не смотря на введенные против его страны санкции, умудрился недавно сменить старый Mercedes-Benz Maybach на новый.Читать далее
-
12.12.2023, 06:53
На Новом Арбате чемпион мира по боксу завалил дерево на своем Lexus: названа предварительная причина
Вечером в понедельник, 11 декабря, в Москве на улице Новый Арбат автомобиль Lexus зацепил Mercedes и врезался в дерево. За рулем японской иномарки сидел чемпион мира по боксу Арслан Яллыев.Читать далее
-
12.12.2023, 00:14
Концерн Hyundai Motor представил умную шину с интегрированной цепью противоскольжения: вот как она работает
Корейский концерн Hyundai Motor и компания Kia представили инновационную зимнюю покрышку с интегрированной цепью противоскольжения, которая позволяет безопасно ездить даже в самые суровые зимы.Читать далее
-
12.12.2023, 00:06
Посмотрите, как собирают Ford F-150: видео с конвейера
Ютуб-канал Frame опубликовал 18-минутное видео со сборочного конвейера автозавода Ford в Дирборне, штат Мичиган (США), в котором шаг за шагом показал процесс сборки электрических пикапов Ford F-150 Lightning.Читать далее
-
11.12.2023, 16:03
Обновленный Nissan Note: новый дизайн и необычные колеса
Компания Nissan представила обновленный хэтчбек Note третьего поколения. Главные изменения коснулись внешности и оформления интерьера. В техническом плане все осталось по-прежнему.Читать далее
-
11.12.2023, 14:34
В Петербурге экстренно сел самолет из Нью-Йорка: на борту разбушевался пассажир
Ранним утром в понедельник, 11 декабря, в петербургском аэропорту Пулково из-за буйного пассажира совершил аварийную посадку самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, направлявшийся из Нью-Йорка в Ташкент.Читать далее
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