Эксперты рассказали, как обстоят дела с запчастями для корейских, китайских и европейских машин

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Журналисты портала Naavtotrasse.ru узнали у экспертов, как сейчас обстоят дела с запчастями для популярных иномарок. Сложнее всего ситуация с корейскими и премиальными европейскими брендами. На складах у дилеров почти не осталось оригинальных запчастей. Срок ожидания по некоторым позициям достигает трех месяцев, а цены постоянно растут. Многие «корейские» автосалоны испытывают нехватку глушителей, ШРУСов, камер заднего вида и других комплектующих. При этом проблем с расходниками для плановых ТО не наблюдается.

Ощутимо лучше обстоят дела с запчастями для китайских автомобилей, как с бензиновыми, так и с полностью электрическими силовыми установками. Дилеры уже начали формировать склады оригинальных заводских запчастей. Многие наиболее востребованные детали, как правило, всегда есть в наличии. Но в любом случае, время доставки деталей для «китайцев» заметно меньше, чем запчастей для премиальных машин европейских брендов.

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