Эксперты спрогнозировали, когда все россияне пересядут на электромобили
Отечественные производители понемногу начинают осваивать сборку электрокаров. Но в большинстве своем – это перелицованные китайские модели, например, Evolute и Москвич 3е. Первые модели российской разработки появятся в лучшем случае через пару лет. Цена будет зависеть от уровня локализации. Самый дорогой элемент электрокара, тяговую батарею, локализуют в Калининграде не ранее 2025 года. Еще один фактор, сдерживающий развитие электрокаров в России – слабая зарядная инфраструктура. В планах правительства РФ запустить до конца 2024 года 9,4 тысячи зарядных станций. А с 2024 по 2030 годы обещают ввести в эксплуатацию ещё 72 тысячи станций.
Тем не менее, за первые три квартала 2023 года продажи электромобилей в России выросли в 4,5 раза. А почти 40% участников опроса, проведенного ГК «Автодом» совместно с компанией «Росгосстрах», заявили, что всерьез задумались о покупке электрокара.
-
12.01.2024, 11:07
АвтоВАЗ рассказал о глубине локализации своих моделей
На состоявшейся накануне итоговой пресс-конференции глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил журналистам, что компания добилась серьезных успехов в вопросах импортозамещения автомобильных комплектующих.Читать далее
-
12.01.2024, 10:58
5 зимних лайфхаков для начинающих водителей
Многие начинающие водители ограничивают подготовку автомобиля к зиме заменой покрышек. Эксперты рассказали о нюансах, незнание которых может обернуться неприятностями.Читать далее
-
12.01.2024, 07:13
Бестселлер Chery в России проверили в краш-тесте
Самой популярной моделью китайского бренда Chery в России по итогам 2023 года стал кроссовер Chery Tiggo 7 Pro. Модель продается и в Австралии, где недавно проверили его безопасность в новых ужесточенных краш-тестах.Читать далее
-
12.01.2024, 06:57
Журналисты нашли самую дорогую поездку на такси в новогодние праздники
Цены на такси в новогоднюю ночь и последующие праздничные дни, как правило, ощутимо выше обычных. Подмосковные журналисты узнали, сколько стоила самая дорогая поездка на такси в 2024 году.Читать далее
-
12.01.2024, 00:13
5 самых дорогих автомобилей Lada в январе 2024 года
Автомобили в России продолжают дорожать. Цены многих новых моделей Lada уверенно перевалили за 1 млн рублей. Параллельно с ними растет и стоимость подержанных машин. Но цены некоторых экземпляров, действительно, поражают воображение. Продавцы даже вынуждены указывать в комментариях, что не ошиблись с количеством нулей.Читать далее
-
11.01.2024, 17:54
Эксперты нашли причины, почему не надо менять масло каждые 10 тысяч километров
Рекомендованный автопроизводителем интервал замены моторного масла указан в сервисной книжке. Обычно водителям советуют проводить замену через каждые 10 – 15 тысяч километров. Эксперты объяснили, почему не всегда стоит ориентироваться на эти цифры.Читать далее
-
12.01.2024, 11:07
АвтоВАЗ рассказал о глубине локализации своих моделей
На состоявшейся накануне итоговой пресс-конференции глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил журналистам, что компания добилась серьезных успехов в вопросах импортозамещения автомобильных комплектующих.Читать далее
-
12.01.2024, 10:58
5 зимних лайфхаков для начинающих водителей
Многие начинающие водители ограничивают подготовку автомобиля к зиме заменой покрышек. Эксперты рассказали о нюансах, незнание которых может обернуться неприятностями.Читать далее
-
12.01.2024, 07:13
Бестселлер Chery в России проверили в краш-тесте
Самой популярной моделью китайского бренда Chery в России по итогам 2023 года стал кроссовер Chery Tiggo 7 Pro. Модель продается и в Австралии, где недавно проверили его безопасность в новых ужесточенных краш-тестах.Читать далее
-
12.01.2024, 06:57
Журналисты нашли самую дорогую поездку на такси в новогодние праздники
Цены на такси в новогоднюю ночь и последующие праздничные дни, как правило, ощутимо выше обычных. Подмосковные журналисты узнали, сколько стоила самая дорогая поездка на такси в 2024 году.Читать далее
-
12.01.2024, 00:13
5 самых дорогих автомобилей Lada в январе 2024 года
Автомобили в России продолжают дорожать. Цены многих новых моделей Lada уверенно перевалили за 1 млн рублей. Параллельно с ними растет и стоимость подержанных машин. Но цены некоторых экземпляров, действительно, поражают воображение. Продавцы даже вынуждены указывать в комментариях, что не ошиблись с количеством нулей.Читать далее
-
11.01.2024, 17:54
Эксперты нашли причины, почему не надо менять масло каждые 10 тысяч километров
Рекомендованный автопроизводителем интервал замены моторного масла указан в сервисной книжке. Обычно водителям советуют проводить замену через каждые 10 – 15 тысяч километров. Эксперты объяснили, почему не всегда стоит ориентироваться на эти цифры.Читать далее
- 12 400 000 РMercedes AMG GT 2019 в Москве
- 7 800 000 РKIA K9 2022 в Москве
- 3 200 000 РLexus IS300 2016 в Москве
- 3 130 000 РHyundai Sonata 2021 в Москве
- 4 090 000 РBMW 3-series 2020 в Москве
- 3 200 000 РBMW 3-series 2020 в Москве
- 13 699 000 РMercedes S-Class 2021 в Москве
- 3 060 000 РKIA K5 2021 в Москве
- 4 210 000 РMercedes E-Class 2020 в Москве
- 15 790 000 РMercedes S-Class 2022 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий