Эксперты спрогнозировали, когда все россияне пересядут на электромобили

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Журналисты издания SPEEDME.RU поговорили с представителями ГК «Автодом» о перспективах электромобилей в России. Продажи в сегменте растут год от года, но электрокары по-прежнему остаются, скорее, дорогой модной игрушкой, нежели массовым средством передвижения. В 2023 году бестселлером стали далеко не самые дешевые китайские электрокары Zeekr.

Отечественные производители понемногу начинают осваивать сборку электрокаров. Но в большинстве своем – это перелицованные китайские модели, например, Evolute и Москвич 3е. Первые модели российской разработки появятся в лучшем случае через пару лет. Цена будет зависеть от уровня локализации. Самый дорогой элемент электрокара, тяговую батарею, локализуют в Калининграде не ранее 2025 года. Еще один фактор, сдерживающий развитие электрокаров в России – слабая зарядная инфраструктура. В планах правительства РФ запустить до конца 2024 года 9,4 тысячи зарядных станций. А с 2024 по 2030 годы обещают ввести в эксплуатацию ещё 72 тысячи станций.

Тем не менее, за первые три квартала 2023 года продажи электромобилей в России выросли в 4,5 раза. А почти 40% участников опроса, проведенного ГК «Автодом» совместно с компанией «Росгосстрах», заявили, что всерьез задумались о покупке электрокара.

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