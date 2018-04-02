2 апреля 2018, 16:00

Электрокары и гибриды могут освободить от НДС

Правительство планирует внести изменения в Налоговый кодекс и освободить от НДС электромобили и гибриды, продаваемые в России. Соответствующие поручения даны Минфину, Минэкономразвития и Минпромторгу в рамках Национальной технологической инициативы «Автонет», направленной на развитие конкурентоспособных отраслей отечественной экономики.
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Сфера «зеленого» транспорта в нашей стране развивает очень медленно, тогда как в Европе эта отрасль переживает настоящий бум. По данным агентства Автостат, в 2016 году во всей России было продано только 74 электрокара, а в 2017 году – 95 таких машин. Всего же парк электромобилей в нашей стране насчитывает 1 771 автомобиль. Значительную их часть составляют Nissan Leaf (1 103 машины), на втором Mitsubishi i-MiEV (283), на третьем – Tesla Model S (194). Наибольшей популярностью электромобили пользуются в Приморском крае.

Согласно плану правительства, покупателям электрокаров и гибридов будет предоставляться скидка в 18 процентов, то есть в размере НДС. По мнению экспертов, логично, что власти задумались о налоговых мерах стимулирования. На начальном этапе это будет играть важную роль. Но одной такой скидки будет недостаточно, чтобы сдвинуть ситуацию с места. Необходимо строить инфраструктуру – сети зарядных станций.

Павел Сигал, первый вице-президент «Опоры России» « Аудитория покупателей таких авто весьма невелика и для её существенного расширения скидки только в 18% будет мало - цена всё равно останется слишком высокой по сравнению с аналогами с двигателями внутреннего сгорания. »
Павел Сигал, первый вице-президент «Опоры России»

Ранее в течение нескольких лет действовали нулевые таможенные пошлины, но с прошлого года их отменили. Также обсуждалась возможность субсидирования кредитной ставки для покупателей, льготные условия при лизинге и страховании. Кроме того, стимулировать интерес потребителей к электрокарам можно за счет особых преференций. Например, в ряде стран электромобилям разрешается ездить по полосам, выделенным для общественного транспорта.

При грамотной поддержке и развитии инфраструктуры в течение 3 – 5 лет парк электромобилей в России может вырасти до 75 000 – 100 000 единиц. Если говорить в глобальных масштабах, то к 2020 году доля электрокаров составит 15 - 17 процентов всех выпускаемых в мире автомобилей.

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Электрокары и гибриды могут освободить от НДС
Сфера «зеленого» транспорта в нашей стране развивает очень медленно, тогда как в Европе эта отрасль переживает настоящий бум. По данным агентства Автостат, в 2016 году во всей России было продано только 74 электрокара, а в 2017 году – 95 таких машин. Всего же парк электромобилей в нашей стране насчитывает 1 771 автомобиль. Значительную их часть составляют Nissan Leaf (1 103 машины), на втором Mitsubishi i-MiEV (283), на третьем – Tesla Model S (194). Наибольшей популярностью электромобили пользуются в Приморском крае.Согласно плану правительства, покупателям электрокаров и гибридов будет предоставляться скидка в 18 процентов, то есть в размере НДС. По мнению экспертов, логично, что власти задумались о налоговых мерах стимулирования. На начальном этапе это будет играть важную роль. Но одной такой скидки будет недостаточно, чтобы сдвинуть ситуацию с места. Необходимо строить инфраструктуру – сети зарядных станций.{{person_170_Аудитория покупателей таких авто весьма невелика и для её существенного расширения скидки только в 18% будет мало - цена всё равно останется слишком высокой по сравнению с аналогами с двигателями внутреннего сгорания.}}Ранее в течение нескольких лет действовали нулевые таможенные пошлины, но с прошлого года их отменили. Также обсуждалась возможность субсидирования кредитной ставки для покупателей, льготные условия при лизинге и страховании. Кроме того, стимулировать интерес потребителей к электрокарам можно за счет особых преференций. Например, в ряде стран электромобилям разрешается ездить по полосам, выделенным для общественного транспорта.При грамотной поддержке и развитии инфраструктуры в течение 3 – 5 лет парк электромобилей в России может вырасти до 75 000 – 100 000 единиц. Если говорить в глобальных масштабах, то к 2020 году доля электрокаров составит 15 - 17 процентов всех выпускаемых в мире автомобилей.
2018-04-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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