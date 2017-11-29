29 ноября 2017, 16:22

Ford Kuga и Mondeo получили систему дистанционного запуска двигателя

Ford Kuga и Mondeo оснастили системой дистанционного запуска двигателя. Эта опция пользуется все большей популярностью среди российских автовладельцев: согласно опросу, 45% готовы установить ее на свой автомобиль по приемлемой цене.
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  Ford Kuga и Mondeo получили систему дистанционного запуска двигателя Ford Kuga, Ford Mondeo Ford Kuga и Mondeo получили систему дистанционного запуска двигателя Ford Kuga, Ford Mondeo Ford Kuga и Mondeo получили систему дистанционного запуска двигателя
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Новшество позволит начать поездку в салоне, прогретом или охлажденном до комфортной температуры, а также обеспечит запуск двигателя в зимнее время. Прежде дистанционный запуск двигателя, устанавливаемый на заводе, был доступен только для внедорожника Explorer. Анализ российского рынка показал, что эта опция востребована и в других сегментах.

Система под названием Ford Remote Start позволяет заводить и глушить двигатель автомобиля, не выходя из дома. Передатчик действует на расстоянии до 100 м. Чтобы прогреть машину, необходимо нажать комбинацию кнопок на брелоке, и система запустит двигатель на заданное время – 5,10 или 15 минут, после чего он автоматически заглушится. При необходимости время работы двигателя можно продлевать с шагом 10 минут до 35 минут.

На Kuga и Mondeo новая функция доступна в виде стандартного оснащения в комплектациях Titanium и Titanium Plus. Стоимость автомобилей с Ford Remote Start вырастет в на 3 000 рублей.

Комплектации и технические характеристики

Ford Kuga Trend Plus 2.5 ATFord Mondeo Trend 2.5 AT
Год выпуска, с2017 2015
Год выпуска, по2018 2018
Кузоввнедорожник седан
Количество дверей/мест5/5 4/5
Тип двигателябензиновый бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин150 149
Объем двигателя2488 2488
Тип трансмисииАвтоматическая, 6-ступенчатая Автоматическая, 6-ступенчатая
Приводпередний передний
Городской цикл 11.8
Загородный цикл 6.1
Смешанный цикл8.1 8.2
ТопливоАИ-95 АИ-92
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Ford Kuga и Mondeo получили систему дистанционного запуска двигателя
{{material_121603}}Новшество позволит начать поездку в салоне, прогретом или охлажденном до комфортной температуры, а также обеспечит запуск двигателя в зимнее время. Прежде дистанционный запуск двигателя, устанавливаемый на заводе, был доступен только для внедорожника Explorer. Анализ российского рынка показал, что эта опция востребована и в других сегментах. Система под названием Ford Remote Start позволяет заводить и глушить двигатель автомобиля, не выходя из дома. Передатчик действует на расстоянии до 100 м. Чтобы прогреть машину, необходимо нажать комбинацию кнопок на брелоке, и система запустит двигатель на заданное время – 5,10 или 15 минут, после чего он автоматически заглушится. При необходимости время работы двигателя можно продлевать с шагом 10 минут до 35 минут. На Kuga и Mondeo новая функция доступна в виде стандартного оснащения в комплектациях Titanium и Titanium Plus. Стоимость автомобилей с Ford Remote Start вырастет в на 3 000 рублей.
2017-11-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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