29 ноября 2017, 16:22
Ford Kuga и Mondeo получили систему дистанционного запуска двигателя
Ford Kuga и Mondeo оснастили системой дистанционного запуска двигателя. Эта опция пользуется все большей популярностью среди российских автовладельцев: согласно опросу, 45% готовы установить ее на свой автомобиль по приемлемой цене.
Ранее мы писали
Меньше месяца осталось до календарной зимы, а некоторые регионы страны уже и вовсе завалило снегом. Если поиски ...Читать далее
Система под названием Ford Remote Start позволяет заводить и глушить двигатель автомобиля, не выходя из дома. Передатчик действует на расстоянии до 100 м. Чтобы прогреть машину, необходимо нажать комбинацию кнопок на брелоке, и система запустит двигатель на заданное время – 5,10 или 15 минут, после чего он автоматически заглушится. При необходимости время работы двигателя можно продлевать с шагом 10 минут до 35 минут.
На Kuga и Mondeo новая функция доступна в виде стандартного оснащения в комплектациях Titanium и Titanium Plus. Стоимость автомобилей с Ford Remote Start вырастет в на 3 000 рублей.
Комплектации и технические характеристики
|Ford Kuga Trend Plus 2.5 AT
|Ford Mondeo Trend 2.5 AT
|Год выпуска, с
|2017
|2015
|Год выпуска, по
|2018
|2018
|Кузов
|внедорожник
|седан
|Количество дверей/мест
|5/5
|4/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|150
|149
|Объем двигателя
|2488
|2488
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Привод
|передний
|передний
|Городской цикл
|11.8
|Загородный цикл
|6.1
|Смешанный цикл
|8.1
|8.2
|Топливо
|АИ-95
|АИ-92
|Перейти к сравнению и всем характеристикам
Читайте по теме
Готовим сани: ТОП-5 автомобилей для зимы
06.11.2017, 17:27
Хотите знать, что мы возим в своих автомобилях?
23.09.2017, 11:19
Ford EcoSport: клиент выбирает стартовые комплектации
20.08.2017, 22:11
ТОП-5 лучших автомобилей для путешествий
03.07.2017, 17:21
Не стесняйтесь петь за рулем. Это приятно и полезно
29.05.2017, 13:03
Читайте по теме
Готовим сани: ТОП-5 автомобилей для зимы
06.11.2017, 17:27
Хотите знать, что мы возим в своих автомобилях?
23.09.2017, 11:19
Ford EcoSport: клиент выбирает стартовые комплектации
20.08.2017, 22:11
ТОП-5 лучших автомобилей для путешествий
03.07.2017, 17:21
Не стесняйтесь петь за рулем. Это приятно и полезно
29.05.2017, 13:03
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Не так давно взял себе б/ у Форд Куга и в целом доволен этим автомобилем. Пробега у него уже около 90 тысяч километров, но идет машина отлично и находится в оптимальном состоянии для своего пробега. Удобная, большая, комфортная, как раз идеальный вариант для большой семьи или дальних поездок. Хорошо ...
Купил недавно второй свой Мондео 2011г. Дизель, хетчбек. До этого был также Мондео 2011г только бензин и седан. Бензиновым владел менее 2х лет, ничего с ним особо не делал по ремонту. Был один очень большой косяк (повсеместный у данного мотора) - жрал масло. Починка выходила где-то в штуку полторы ...
Отличная подборка вариантов в преддверии зимы. Я долго раздумывал над кроссоверами, но выбор мой пал на Hyundai Creta. Конечно, хочется приобретать автомобиль с полной начинкой, жаль, что практически за каждую мелочь, которая является составной частью комфорта приходится доплачивать немалую сумму. Но ...
Интересные разделы
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное