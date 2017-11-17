17 ноября 2017, 14:55

Geely будет продавать в России новый Emgrand X7

Уже весной следующего года на российском авторынке должен появиться обновленный вседорожник Geely Emgrand X7. Модель изменилась по сравнению с текущей версией преимущественно внешне.
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В частности, автомобиль получит обновленную оптику и решетку радиатора. В салоне улучшатся материалы отделки, а прежние сиденья уступят место новым. Также производитель расширит список доступного оборудования.

А вот под капотом, скорее всего, все останется без изменений. В настоящий момент кроссовер предлагается с двигателями объемом 1,8 и 2 литра ,которые сочетаются с 5-ступенчатой механической трансмиссией, а 2,4-литровый агрегат работает в паре с адаптивным гидромеханическим «автоматом». Производство кроссовера для российского рынка налажено на заводе «Белджи» в Белоруссии.

Комплектации и технические характеристики

Geely Emgrand X7 Standart 1.8 МТ
Год выпуска, с2016
Год выпуска, по2017
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин125
Объем двигателя1808
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая
Приводпередний
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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| продам запчасти на мк 2008го года в отличном состоянии, в наличии пока имеется коробка, мотор, двери правые и крышка багажника , а так же многое другое пробег авто 56тыс км запчасти находяться в костроме об остальном задавайте вопросы на почту varlamka_1990@mail.ru
алексджиливодов
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Geely будет продавать в России новый Emgrand X7
В частности, автомобиль получит обновленную оптику и решетку радиатора. В салоне улучшатся материалы отделки, а прежние сиденья уступят место новым. Также производитель расширит список доступного оборудования.А вот под капотом, скорее всего, все останется без изменений. В настоящий момент кроссовер предлагается с двигателями объемом 1,8 и 2 литра ,которые сочетаются с 5-ступенчатой механической трансмиссией, а 2,4-литровый агрегат работает в паре с адаптивным гидромеханическим «автоматом». Производство кроссовера для российского рынка налажено на заводе «Белджи» в Белоруссии.
2017-11-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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