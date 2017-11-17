17 ноября 2017, 14:55
Geely будет продавать в России новый Emgrand X7
Уже весной следующего года на российском авторынке должен появиться обновленный вседорожник Geely Emgrand X7. Модель изменилась по сравнению с текущей версией преимущественно внешне.
В частности, автомобиль получит обновленную оптику и решетку радиатора. В салоне улучшатся материалы отделки, а прежние сиденья уступят место новым. Также производитель расширит список доступного оборудования.
А вот под капотом, скорее всего, все останется без изменений. В настоящий момент кроссовер предлагается с двигателями объемом 1,8 и 2 литра ,которые сочетаются с 5-ступенчатой механической трансмиссией, а 2,4-литровый агрегат работает в паре с адаптивным гидромеханическим «автоматом». Производство кроссовера для российского рынка налажено на заводе «Белджи» в Белоруссии.
А вот под капотом, скорее всего, все останется без изменений. В настоящий момент кроссовер предлагается с двигателями объемом 1,8 и 2 литра ,которые сочетаются с 5-ступенчатой механической трансмиссией, а 2,4-литровый агрегат работает в паре с адаптивным гидромеханическим «автоматом». Производство кроссовера для российского рынка налажено на заводе «Белджи» в Белоруссии.
Комплектации и технические характеристики
|Geely Emgrand X7 Standart 1.8 МТ
|Год выпуска, с
|2016
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|125
|Объем двигателя
|1808
|Тип трансмисии
|Механическая 5-ступенчатая
|Привод
|передний
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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