ГИБДД рассказала о графике работы МРЭО в новогодние праздники
Ранее стало известно, что водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2024 году, необходимо будет заменить по стандартной схеме – с оформлением медицинской справки и визитом в МРЭО. Ездить с просроченными правами нельзя. Нарушителю грозит штраф от 5 000 до 15 000 рублей. Подать заявление на замену прав следует заблаговременно.
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В Петербурге спрос на подержанные люксовые автомобили подскочил на 18%: кто в лидерах?
Эксперты Авито Авто проанализировали собственную статистику в сегменте люксовых автомобилей с пробегом за 2023 год и выяснили, что в Петербурге спрос на такие машины вырос на 18%, а предложение – всего на 11%.Читать далее
-
25.12.2023, 16:15
В России освоили выпуск автомобильных систем ESC: какие модели получат их первыми?
В Костроме на предприятии НПП «Итэлма» наладили серийное производство отечественных систем электронной курсовой устойчивости (ESC) для легковых автомобилей. Первые российские модели получат новую опцию в начале 2024 года.Читать далее
-
25.12.2023, 15:32
Проект возрождения «Волги»: новые подробности
Официально о возрождении легендарного бренда «Волга» было объявлено летом 2023 года. Сборку организуют на мощностях Горьковского автозавода в Нижнем Новгороде, первые автомобили должны сойти с конвейера в 2024 году.Читать далее
-
25.12.2023, 14:32
Новые правила продления водительских прав: кому не повезло в 2024 году?
Водительские права, срок действия которых истек в 2022 и 2023 годах, решением Правительства РФ автоматически продлили еще на три года. Больше подобных «подарков» не будет. Особенно не повезло водителям, чьи права истекают в 2024 году.Читать далее
-
25.12.2023, 10:28
5 самых доступных пикапов в России в декабре 2023 года
В 2023 году продажи пикапов увеличились в России в два раза, что говорит о росте интереса отечественных автолюбителей к этим большим и практичным внедорожникам.Читать далее
-
25.12.2023, 09:10
Автомобилисты Красноярска построили рекордную ёлку
В Красноярске несколько сотен автомобилей выстроились в гигантскую елку, установив новый рекорд России. Предыдущий официально зарегистрированный рекорд принадлежал газелистам Южного Урала.Читать далее
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