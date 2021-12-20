Грузовик MAN доставил в Кремль главную елку страны: фото уникальной операции
Фото: MAN
Фото: MAN
Фото: MAN
Фото: MAN
Фото: MAN
Фото: MAN
Фото: MAN
Фото: MAN
Водитель признался, что поездка выдалась очень ответственной и поэтому волнительной: «С божьей помощью доехали. Елочка чувствует себя очень хорошо. Ехали с остановками, часа полтора-два», – рассказал он в интервью агентству Москва24.
Генеральный директор ООО «МАН Трак энд Бас РУС» Ян Айхингер поблагодарил всех участников операции за слаженную работу и признался, что каждый раз испытывает особую радость, принимая участие в столь значимом проекте – доставке главного символа Нового года в самое сердце России – в Кремль.
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