Haval в 2024 году завалит россиян новинками

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О планах на предстоящий год Haval рассказал на дилерской конференции, материалы которой оказались в распоряжении телеграм-канала «Хавал Клуб» . Уже в январе состоится российская премьера компактного кроссовера Haval H3, продажи начнутся в мае. Покупателям предложат версии с 1,5-литровым турбомотором, передним и полным приводом.

В мае обещают представить Haval H5 New, старт продаж намечен на август. Внедорожник предложат в бензиновой и дизельной версиях, с 8-диапазонным «автоматом» и полным приводом. В июле пройдет премьера Haval F8, у дилеров новинка появится в сентябре. Здесь покупатели смогут выбирать между 2,0-литровым бензиновым турбомотором и гибридной версией на базе 1,5-литрового агрегата.

Кроме того, в 2024 году обещают обновить актуальный российский модельный ряд. Клиентам предложат свежие версии кроссоверов Haval Jolion, Haval F7 и Haval Dargo, а также внедорожника Haval H9.

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