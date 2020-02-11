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11 февраля 2020, 16:10

Hawtai покинет российский авторынок

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Фото: hawtaimotor.ru
На российском авторынке на один китайский бренд станет меньше. Стало известно, что компания Hawtai, в России известна как HTM, больше не числится в статистике Ассоциации европейского бизнеса.
Hawtai покинет российский авторынок

Фото: hawtaimotor.ru

Hawtai покинет российский авторынок

Фото: hawtaimotor.ru

Hawtai покинет российский авторынок

Фото: hawtaimotor.ru

Hawtai покинет российский авторынок

Фото: hawtaimotor.ru

Hawtai покинет российский авторынок

Фото: hawtaimotor.ru

Hawtai покинет российский авторынок
Hawtai покинет российский авторынок
Hawtai покинет российский авторынок
Hawtai покинет российский авторынок
Hawtai покинет российский авторынок
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На сайте компании HTM еще распродают автомобили бренда 2015 и 2017 гг выпуска, новых поставок давно нет, да и не будет. Желающие еще могут купить HTM Laville — «городской кроссовер с системой кругового обзора» или HTM Boliger — «люксовый китайский кроссовер способный удивлять» по специальным ценам. Правда, еще в 2018 году модели Hawtai попадали в антирейтинг «автомобили, которые никому не нужны».
 
Компания HTM в 2019 году уведомило дилеров, что прекращает поставки автомобилей. На сегодняшний день от концерна приходят только запчасти по гарантии. Насколько будут соблюдены все гарантийные условия, сказать трудно, потому что на сайте обратная связь возможно только через заполнение специальной формы.
 
Китайский бренд Hawtai продержался на российском рынке 6 лет, но за это время не смог снискать симпатий автовладельцев. Стоить отметить, что проблемы у концерна не только в России, но и на родине. По мнению аналитиков, компания «незаметно прекратила свою производственную деятельность» и стала банкротом. В Поднебесной в конце 2019 года не было продано ни одного автомобиля Hawtai.


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Комментарии
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Отзывы по теме
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Интересно, дешевый это сколько по мнению порше. Если сейчас минимум 4,2 млн рублей, ну сколько они скинут... Навряд ли народ, у кого есть 4,2 будет покупать бюджетную версию порше
Денис
Новый УАЗ «Патриот»: еще одна версия
Задняя дверь открывается, как у японских автомобилей, т.е. в наших условиях - в сторону проезжей части, а не в сторону тротуара. Кроме того и подвеска запасного колеса сокращает видимость при движении задним ходом. Странно, что это не видят наши конструкторы, слепо копируя японцев.
Валерий
Отзыв о SsangYong Actyon 2007 года
Хочу с Вами поделиться моей ситуацией , вчера на Бронницкой попала в ДТП , так бывает
Алёна
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Hawtai покинет российский авторынок
{{material_128710}}На сайте компании HTM еще распродают автомобили бренда 2015 и 2017 гг выпуска, новых поставок давно нет, да и не будет. Желающие еще могут купить HTM Laville — «городской кроссовер с системой кругового обзора» или HTM Boliger — «люксовый китайский кроссовер способный удивлять» по специальным ценам. Правда, еще в 2018 году модели Hawtai попадали в антирейтинг «автомобили, которые никому не нужны». Компания HTM в 2019 году уведомило дилеров, что прекращает поставки автомобилей. На сегодняшний день от концерна приходят только запчасти по гарантии. Насколько будут соблюдены все гарантийные условия, сказать трудно, потому что на сайте обратная связь возможно только через заполнение специальной формы. Китайский бренд Hawtai продержался на российском рынке 6 лет, но за это время не смог снискать симпатий автовладельцев. Стоить отметить, что проблемы у концерна не только в России, но и на родине. По мнению аналитиков, компания «незаметно прекратила свою производственную деятельность» и стала банкротом. В Поднебесной в конце 2019 года не было продано ни одного автомобиля Hawtai.
2020-02-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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