11 февраля 2020, 16:10
Hawtai покинет российский авторынок
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Фото: hawtaimotor.ru
На российском авторынке на один китайский бренд станет меньше. Стало известно, что компания Hawtai, в России известна как HTM, больше не числится в статистике Ассоциации европейского бизнеса.
Фото: hawtaimotor.ru
Фото: hawtaimotor.ru
Фото: hawtaimotor.ru
Фото: hawtaimotor.ru
Фото: hawtaimotor.ru
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Компания HTM в 2019 году уведомило дилеров, что прекращает поставки автомобилей. На сегодняшний день от концерна приходят только запчасти по гарантии. Насколько будут соблюдены все гарантийные условия, сказать трудно, потому что на сайте обратная связь возможно только через заполнение специальной формы.
Китайский бренд Hawtai продержался на российском рынке 6 лет, но за это время не смог снискать симпатий автовладельцев. Стоить отметить, что проблемы у концерна не только в России, но и на родине. По мнению аналитиков, компания «незаметно прекратила свою производственную деятельность» и стала банкротом. В Поднебесной в конце 2019 года не было продано ни одного автомобиля Hawtai.
Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Интересно, дешевый это сколько по мнению порше. Если сейчас минимум 4,2 млн рублей, ну сколько они скинут... Навряд ли народ, у кого есть 4,2 будет покупать бюджетную версию порше
Задняя дверь открывается, как у японских автомобилей, т.е. в наших условиях - в сторону проезжей части, а не в сторону тротуара. Кроме того и подвеска запасного колеса сокращает видимость при движении задним ходом. Странно, что это не видят наши конструкторы, слепо копируя японцев.
Хочу с Вами поделиться моей ситуацией , вчера на Бронницкой попала в ДТП , так бывает
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