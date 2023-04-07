Hyundai анонсировала свой самый дешевый кроссовер: продажи стартуют летом

Ранее мы писали Новый компактный кроссовер Hyundai похвастался необычными сидениями Компания Hyundai выводит на домашний рынок новый маленький кроссовер со стильным дизайном и удивительными ... Читать далее

На первых забавных тизерах Hyundai Ai3 изображены животные, с любопытством заглядывающие в боковое зеркало заднего вида. Несмотря на скромные размеры кроссовера (длина около 3,8 метра), его зеркалу удалось вместить отражение шести панд или восьми леопардов. Новинку построят на платформе концерна К1, предназначенной для самых маленьких автомобилей. Под капотом будет работать 1,2-литровый бензиновый «атмосферник» в паре с «механикой» или «роботом». Дизельных версий не предвидится, что крайне нетипично для индийских моделей Hyundai.

Как выяснили журналисты индийского издания Autocar, Hyundai Ai3 будет отличаться квадратными формами и двухуровневой оптикой со светодиодными дневными ходовыми огнями вверху и прямоугольными фарами, расположенными ниже. Задние фары соединит светодиодная полоса. Сборка на заводе в Чиннаи начнется в июле, а в августе первые автомобили поступят к местным дилерам.

Фото: Hyundai

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах