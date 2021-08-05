Hyundai представила новый стильный минивен
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Дизайн новинки выполнен в духе последний моделей Hyundai: большая радиаторная решетка с интегрированными в нее секциями дневных ходовых огней, протянувшиеся через всю корму задние светодиодные фонари. В салоне привлекает внимание установленный вертикально большой экран медиасистемы, да цифровая панель приборов, «парящая» консоль между передними сиденьями с отсеком для мелочей, на смену традиционному рычагу КПП пришла кнопка.
С учетом особенностей китайского рынка минивен Hyundai Custo оснастили 1,5-литровой «турбочетверкой», выдающей 170 л.с. Альтернативу ей составляет более мощный 2,0-литровый турбированный агрегат (236 л.с.). Двигатели работают в паре с 8-диапазонным «автоматом» и передним приводом.
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