Hyundai рассказал, что сейчас происходит на купленном им заводе General Motors в Шушарах
После падения рубля в конце 2014 года и существенного сокращения продаж компания была вынуждена приостановить сборку, а позднее и вовсе законсервировать предприятие до лучших времен. Сначала американцы планировали вернуться, но затем начали подыскивать покупателя. Претендентов было много, в том числе из Беларуси и Китая. Но в конечном итоге, завод в декабре 2020 года приобрел корейский концерн Hyundai. Сумма сделки не разглашалась. Известно лишь, что General Motors изначально вложил в производство порядка 300 млн долларов.
По словам Виктора Васильева, в октябре 2021 года Hyundai принял решение начать реконструкцию завода в Шушарах с тем, чтобы к 2023 году приступить к выпуску новых моделей. Он также сообщил, что модельный ряд локализованных на предприятии автомобилей будет широким. Ранее ожидалось, что в Петербург из Калининграда могут перенести сборку новых легковых моделей Kia и Hyundai. Но выпуск наладят уже по полному циклу. На «Автоторе» сейчас идет отверточная сборка.
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