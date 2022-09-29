Иран хочет собирать автомобили вместе с АвтоВАЗом

29.09.2022, 08:56

Мост вместе с 12 автомобилями рухнул в глубокую реку (видео с дрона)

Трагедия произошла ранним утром в среду, 28 сентября, на одном из притоков в дельте Амазонки в Бразилии. Автомобильный мост был частично закрыт с 26 сентября из-за плохого состояния, но водители все равно продолжали пользоваться переправой. Уже известно о троих погибших, еще 15 человек числятся пропавшими без вести.Читать далее