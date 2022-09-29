Иран хочет собирать автомобили вместе с АвтоВАЗом
В августе 110KM.RU рассказывал о важном заявлении, сделанном генеральным директором иранской автомобилестроительной компании Iran Khodro Мехди Хатиби. Он назвал российский рынок одним из приоритетных. Но тогда топ-менеджер не уточнил, речь идет о простом экспорте автомобилей или о локализации производства. Теперь стало ясно, что у иранской стороны далеко идущие планы.
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29.09.2022, 09:16
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28.09.2022, 20:11
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28.09.2022, 17:54
Американцы скупают новые автомобили: в сентябре установлен новый рекорд
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29.09.2022, 09:16
В Госдуме предложили новые льготы по транспортному налогу
Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Евгений Фёдоров предложил освободить от уплаты транспортного налога еще одну категорию граждан. Правда мощность мотора не должна превышать 200 лошадиных сил.Читать далее
-
29.09.2022, 08:56
Мост вместе с 12 автомобилями рухнул в глубокую реку (видео с дрона)
Трагедия произошла ранним утром в среду, 28 сентября, на одном из притоков в дельте Амазонки в Бразилии. Автомобильный мост был частично закрыт с 26 сентября из-за плохого состояния, но водители все равно продолжали пользоваться переправой. Уже известно о троих погибших, еще 15 человек числятся пропавшими без вести.Читать далее
-
29.09.2022, 08:18
Производство новых автомобилей в России упало, но выросло
Росстат подвел итоги минувшего месяца. В августе 2022 года отечественные автозаводы выпустили 24,7 тыс. легковых автомобилей. Это и мало, и много одновременно. Смотря с чем сравнивать.Читать далее
-
28.09.2022, 20:43
Компания Smart озвучила цены на электро-кроссовер #1. Европейцы кусают локти, завидуя китайцам
Компания Smart опубликовала первые европейские цены на свой электрический кроссовер # 1. В Германии базовая версия Pro + доступна с отметки 41 490 евро, при этом есть еще три варианта комплектации. Читать далее
-
28.09.2022, 20:11
Valmet Automotive построила первый предсерийный электромобиль Lightyear 0 на солнечных батареях
Финская Valmet Automotive завершила производство первого предсерийного электромобиля на солнечных батареях Lightyear 0 на своем заводе в Уусикаупунки (юго-запад страны). По данным компании, это важный шаг перед началом производства автомобилей, намеченном на конец 2022 года.Читать далее
-
28.09.2022, 17:54
Американцы скупают новые автомобили: в сентябре установлен новый рекорд
Американские автолюбители начали скупать автомобили, невзирая на выросшие цены и отсутствие скидок или подарков от производителей. В сентябре будет установлен новый рекорд.Читать далее
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