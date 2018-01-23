23 января 2018, 11:47

Jeep показал Grand Commander

Jeep опубликовал первые фотографии своего 7-местного внедорожника Grand Commander. Автомобиль дебютирует на автосалоне в Пекине в апреле этого года, а старт продаж намечен на лето.
^
  Jeep показал Grand Commander Jeep Jeep показал Grand Commander
2
фото
  

Ранее мы писали
На грядущем автосалоне в Детройте Jeep готовится представить обновленную версию компактного внедорожника Renegade ...
Читать далее
Новинка будет приводиться в движение 2-литровым турбированным агрегатом мощностью 234 или 265 л. с. Правда, официальных технических данных о внедорожнике пока не приводится.

В длину Grand Commander достигает 4873 мм, в ширину – 1892 мм, а в высоту – 1738 мм. Размер колесной базы при этом достигнет 2800 мм. Таким образом,  автомобиль станет самым вместительным из 5-местных внедорожников бренда.

Собирать машину будут на совместном предприятии Guangzhou-Fiat. В настоящий момент там производят актуальную версию Cherokee.

Новинки и концепт кары Джип

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Jeep Grand Cherokee
| Кому: Александр Странно что только после кочки вы такое наблюдаете. Вообще причин здесь может быть масса, от неровности кузова (неправильная геометрия) , до балансировки колес и неисправности рулевых тяг. Но больше похоже все-таки на проблемы с подвеской. Не знаю кто что там у вас смотрел, что ничего ...
Игнат Озеров
Форум Jeep Cherokee
Был на тест драйве нового автомобиля Jeep Grand Cherokee в автоцентре Автополе. Ничего такая машинка, понравилась, намного лучше старой модели. К тому же дилер предлагает самые выгодные предложения о покупке в СПб. Хороший сервис с наличием оригинальных автозапчастей, ТО после гарантийного срока, скидку ...
Тарас
Форум Jeep Compass
У меня Джип Компасс 2,4 л. 2007 года. И слава Богу продал.
Григорий
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Jeep Автомудрость Jeep АвтоПитер Jeep Дизайн и тюнинг Jeep Новинки и концепт кары Jeep Новости и акции автосалонов Jeep Автосалоны и дилеры марки Jeep Аренда и прокат авто марки Jeep Автоклубы и форумы автозавчастей марки Jeep Автосервисы и магазины автозапчастей марки Jeep
Главные материалы
Тест-драйв BMW 640i xDrive GT: метром гонимый
Renault Dokker против Lada Largus: каковы работнички?
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 14 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 23 модели
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 11 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 77 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Jeep показал Grand Commander
{{material_122140}} Новинка будет приводиться в движение 2-литровым турбированным агрегатом мощностью 234 или 265 л. с. Правда, официальных технических данных о внедорожнике пока не приводится.В длину Grand Commander достигает 4873 мм, в ширину – 1892 мм, а в высоту – 1738 мм. Размер колесной базы при этом достигнет 2800 мм. Таким образом,  автомобиль станет самым вместительным из 5-местных внедорожников бренда. Собирать машину будут на совместном предприятии Guangzhou-Fiat. В настоящий момент там производят актуальную версию Cherokee.
2018-01-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Ярославль Краснодарский край Белгород
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG