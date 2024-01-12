Как быстро прогреть салон автомобиля в сильный мороз?

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Портал njcar.ru рассказал, как быстрее прогреть салон автомобиля в сильный мороз. Первое, что надо сделать, перевести вентиляцию в режим рециркуляции. Тогда в систему не будет поступать холодный воздух с улицы, и салон прогреется быстрее. Главное выключить рециркуляцию перед началом движения, иначе стекла могут быстро запотеть.

Второй момент, которым не стоит пренебрегать – всевозможные обогревы: сидений, руля, заднего и лобового стекол. Это дополнительные источники тепла и, работая вместе с печкой, они вносят серьезный вклад в борьбу с холодом. Подогрев сидений лучше установить на максимальную мощность, а затем выключить, когда кресло достаточно прогреется. Системы обогрева стекол эффективно предотвращают утечку тепла из автомобиля.

Помимо штатных систем, можно задуматься о покупке портативного электронагревателя. Такие устройства подключаются к прикуривателю и могут пригодиться, например, что погреть руки, замерзшие в процессе очистки машины от снега и льда.

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