Как оспорить штраф за нарушение разметки, если ее замело снегом

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Портал «Тарантас Ньюс» спросил Игоря Моржаретто, члена Общественного совета МВД Российской Федерации, насколько законными будут штрафы, выписанные за нечитаемую разметку и как их оспорить. По словам эксперта, глава ГИБДД РФ неоднократно рекомендовал инспекторам не фиксировать нарушения разметки в плохую погоду (метель, снег, заносы и т. п.). На практике обычно так и происходит.

Но если инспектор все-таки пытается выписать штраф за нарушение заметенной снегом разметки, то следует его обжаловать. Причем в суд идти необязательно. Сначала надо обратиться к вышестоящему начальнику, показать фотографию, на которой разметку не видно, и сослаться на рекомендации главы ГИБДД РФ.

Также нелишним будет заранее собрать доказательства своей невиновности. Для этого необходимо сфотографировать на смартфон место «нарушения». На снимке должно быть четко видно, что разметка отсутствует. Второй важный момент – привязка к местности: в объектив должен попасть автомобиль ГИБДД, километровый столб (если он рядом), те или иные особенности местного ландшафта.

Если на снимке с камеры фото- и видеофиксации дорожная разметка все-таки худо-бедно просматривается, оспаривать постановление бессмысленно. Но сейчас, к счастью, подобных протоколов стало заметно меньше.

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