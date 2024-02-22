Как оспорить штраф за нарушение разметки, если ее замело снегом
Но если инспектор все-таки пытается выписать штраф за нарушение заметенной снегом разметки, то следует его обжаловать. Причем в суд идти необязательно. Сначала надо обратиться к вышестоящему начальнику, показать фотографию, на которой разметку не видно, и сослаться на рекомендации главы ГИБДД РФ.
Также нелишним будет заранее собрать доказательства своей невиновности. Для этого необходимо сфотографировать на смартфон место «нарушения». На снимке должно быть четко видно, что разметка отсутствует. Второй важный момент – привязка к местности: в объектив должен попасть автомобиль ГИБДД, километровый столб (если он рядом), те или иные особенности местного ландшафта.
Если на снимке с камеры фото- и видеофиксации дорожная разметка все-таки худо-бедно просматривается, оспаривать постановление бессмысленно. Но сейчас, к счастью, подобных протоколов стало заметно меньше.
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Минтранс ввел бесплатный проезд по автомагистрали М-11 «Нева» для беспилотных автомобилей. Вслед за этим КамАЗ объявил, что намерен к сентябрю втрое увеличить автопарк своих автономных грузовиков.Читать далее
-
22.02.2024, 08:19
Южная Корея вводит новые ограничения на экспорт автомобилей в Россию. Чем это грозит
Южная Корея вводит новые санкции в отношении России. Ограничения вступают в силу с 24 февраля 2024 года. Среди прочего они касаются экспорта в нашу страну автомобилей с двигателем объемом более 2 литров.Читать далее
-
22.02.2024, 07:38
Корабль снес пролет автомобильного моста. Есть погибшие
Ранним утром в китайском проливе Хунци Лишуй контейнеровоз, проходя под автомобильным мостом, задел его конструкцию. В результате целый пролет рухнул вниз вместе с проезжавшими по нему машинами.Читать далее
-
21.02.2024, 15:07
ГИБДД проводит операцию «Чистые стекла». И дело тут вовсе не в грязи
В феврале 2024 года в разных регионах страны стартовала операция «Чистые стекла». Нарушителям грозит штраф в размере от 500 до 4 000 рублей, но речь идет не о машинах с заляпанными грязью окнами.Читать далее
-
21.02.2024, 14:30
Что случится с китайскими машинами в России в 2024 году: прогноз эксперта
Весь прошлый год китайские автопроизводители активно осваивали российский рынок и занимали ниши, освободившиеся после ухода из страны западных конкурентов. В начале 2024 года пошли разговоры о том, что китайцы могут потерять свои позиции в России.Читать далее
-
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В России заметили редкий кроссовер Chery, который хотят продавать в России. Чем он интересен?
На улицах Москвы запечатлели необычный кроссовер Chery eQ7. Премьера модели состоялась летом 2023 года, но в Россию он пока официально не поставляется. Автомобиль построен на оригинальной модульной платформе, а дизайн разрабатывали итальянцы.Читать далее
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