Как защитить щетки стеклоочистителя от обмерзания

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Журналисты издания Pravda.Ru изучили физику процесса и дали пару советов, как свести обмерзание щеток к минимуму. Обычно наледь на щетках образовывается из-за разницы температур в центральной части лобового стекла и по его краям. Попадая на стекло, снежинки таят, затем дворники перемещают их к краю, где вода вновь превращается в лед. Справиться с проблемой помог бы обогрев лобового стекла или зоны покоя стеклоочистителей, но если таких опций нет, придется идти на хитрость.

Если автомобиль стоит в пробке, а за окном небольшой минус – можно направить обдув на лобовое стекло. Оно немного прогреется и снежинки не будут вновь превращаться в лед. Но если автомобиль движется, поток набегающего воздуха будет быстро охлаждать стекло и тогда, наоборот, лучше направить теплый воздух в ноги или в сторону водителя и переднего пассажира. Стекло достаточно охладится, чтобы набегающие с ветром снежинки не таяли, а улетали дальше.

Правда, в последнем случае существует риск запотевания. При первых же признаках следует снизить температуру в климатической системе до минимальных значений, а обдув на короткое время вновь направить на лобовое стекло.

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