Какие автомобили лучше не ставить на ручник в мороз: мнение автомеханика

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Как рассказал автомеханик Сергей Шабунин в интервью «Газете.Ru» , особое внимание следует уделить парковке. Если в мороз ставить машину на ручник, задние тормозные колодки могут замерзнуть, из-за чего машине будет непросто сдвинуться с места. Особенно актуальна эта проблема для переднеприводных автомобилей с барабанными тормозами. Внутри них образуется влага. Если оставить машину зимой на 2 – 3 дня на ручнике, тормоза обязательно примерзнут.

Водитель переднеприводного автомобиля на скользкой дороге может не сразу обратить внимание, что задние колеса не крутятся. Когда машина окажется на асфальте, возникнет высокая нагрузка на механизмы подвески и шины. Автомобиль с задним приводом может освободить колеса самостоятельно, переднеприводному придется помочь.

Разомкнуть замерзшие тормоза можно, постукивая деревяшкой или молотком по краям барабана. Лучше проделать эту операцию вдвоем. Один сидит за рулем и пытается тронуться с места, второй – обстукивает тормоза. Эксперт посоветовал всем автомобилистам никогда не оставлять автомобиль на ручнике, кроме случаев, когда машина запаркована на дороге с серьезным уклоном.

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