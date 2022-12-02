Какие автомобили лучше не ставить на ручник в мороз: мнение автомеханика
Водитель переднеприводного автомобиля на скользкой дороге может не сразу обратить внимание, что задние колеса не крутятся. Когда машина окажется на асфальте, возникнет высокая нагрузка на механизмы подвески и шины. Автомобиль с задним приводом может освободить колеса самостоятельно, переднеприводному придется помочь.
Разомкнуть замерзшие тормоза можно, постукивая деревяшкой или молотком по краям барабана. Лучше проделать эту операцию вдвоем. Один сидит за рулем и пытается тронуться с места, второй – обстукивает тормоза. Эксперт посоветовал всем автомобилистам никогда не оставлять автомобиль на ручнике, кроме случаев, когда машина запаркована на дороге с серьезным уклоном.
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-
02.12.2022, 16:11
В декабре пройдет главное автомобильное событие года: для самых сильных, для тех, кто остался
9 декабря офлайн и онлайн состоится одна из самых главных автомобильных конференций года DealerUp 2.2, организатором которой выступает «Автомаркетолог». Лучшие эксперты автобизнеса и смежных областей поделятся своими уникальными знаниями, инсайтами и успешными кейсами.Читать далее
-
02.12.2022, 15:49
Обновленный Volkswagen ID.3 появится весной 2023 года
Volkswagen подтвердил премьеру обновленного ID.3, запланированную на весну 2023 года. В течение следующего года модель будет производиться не только на заводах компании в Цвиккау и Дрездене, но также на главном предприятии в Нижней Саксонии.Читать далее
-
02.12.2022, 14:58
5 самых ненадежных кроссоверов 2022 года: больше всего хлопот с Volkswagen
Нет ничего хуже, чем купить автомобиль только для того, чтобы убедиться на личном горьком опыте, что это одна из самых ненадежных моделей в своем классе. Издание Topspeed назвало пять самых ненадежных кроссоверов.Читать далее
-
02.12.2022, 13:47
Итоги XII Петербургского международного автомобильного форума AutoInvest
29 и 30 ноября 2022 года в Санкт-Петербурге прошел XII Петербургский международный автомобильный форум AutoInvest, на котором эксперты отрасли подвели итоги сложного для российской автомобильной промышленности года.Читать далее
-
02.12.2022, 13:19
В Сети набирает популярность новый смешной челлендж: проверяют мощность автомобиля
Говоря о динамике автомобиля, производители обычно приводят показатели разгона от 0 до 100 км/ч, данные о мощности мотора и максимальном крутящем моменте. В Сети предложили альтернативный забавный способ проверки. Для этого понадобится веревка, накрытый скатертью стол и посуда, которую не жалко разбить.Читать далее
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