Какие документы надо показывать гаишнику: теперь есть полный и точный ответ
Иметь при себе действующую диагностическую карту в бумажном виде не надо. Вся необходимая информация об автомобиле есть в Единой автоматизированной информационной системе техосмотра (ЕАИСТО), к которой у инспекторов ГИБДД есть доступ, поэтому нет необходимости предъявлять бумажную распечатку.
Недавно в приложении «Госуслуги.Авто» появилась возможность предъявить сотрудникам ГИБДД электронное СТС – в виде QR-кода. Инспекторы вооружены специальными сканерами. Однако, система пока работает в тестовом режиме, и водители по-прежнему обязаны иметь на руках бумажное свидетельство о регистрации ТС. Эксперимент продлится до 1 декабря. По его результатам в МВД примут решение о возможности полного перехода на электронные СТС.
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