КамАЗ в три раза увеличит количество беспилотных грузовиков на трассе М-11 между Москвой и Петербургом. Новые машины появятся в течение полугода
Беспилотники КамАЗа созданы на базе магистрального тягача «Камаз-54901». Модель оснащена системами связи, навигации, технического зрения, обработки входящей информации. Грузовики работают с использованием хабов. Таким образом происходит перецепка с обычного тягача на тягач, способный двигаться в беспилотном режиме. В соответствии с установленными требованиями в кабине автомобиля находится водитель-испытатель для контроля безопасности поездки. Эксперимент с полностью беспилотными машинами начнется в России не ранее 2025 года.
-
22.02.2024, 08:19
Южная Корея вводит новые ограничения на экспорт автомобилей в Россию. Чем это грозит
Южная Корея вводит новые санкции в отношении России. Ограничения вступают в силу с 24 февраля 2024 года. Среди прочего они касаются экспорта в нашу страну автомобилей с двигателем объемом более 2 литров.Читать далее
-
22.02.2024, 07:38
Корабль снес пролет автомобильного моста. Есть погибшие
Ранним утром в китайском проливе Хунци Лишуй контейнеровоз, проходя под автомобильным мостом, задел его конструкцию. В результате целый пролет рухнул вниз вместе с проезжавшими по нему машинами.Читать далее
-
22.02.2024, 07:04
Как оспорить штраф за нарушение разметки, если ее замело снегом
Штрафы за нарушение требований разметки зачастую выносят на основании данных, полученных с дорожных камер. Саму разметку иногда заметает снегом или заливает грязью. В этом случае водитель вправе оспорить штраф.Читать далее
-
21.02.2024, 15:07
ГИБДД проводит операцию «Чистые стекла». И дело тут вовсе не в грязи
В феврале 2024 года в разных регионах страны стартовала операция «Чистые стекла». Нарушителям грозит штраф в размере от 500 до 4 000 рублей, но речь идет не о машинах с заляпанными грязью окнами.Читать далее
-
21.02.2024, 14:30
Что случится с китайскими машинами в России в 2024 году: прогноз эксперта
Весь прошлый год китайские автопроизводители активно осваивали российский рынок и занимали ниши, освободившиеся после ухода из страны западных конкурентов. В начале 2024 года пошли разговоры о том, что китайцы могут потерять свои позиции в России.Читать далее
-
21.02.2024, 14:14
В России заметили редкий кроссовер Chery, который хотят продавать в России. Чем он интересен?
На улицах Москвы запечатлели необычный кроссовер Chery eQ7. Премьера модели состоялась летом 2023 года, но в Россию он пока официально не поставляется. Автомобиль построен на оригинальной модульной платформе, а дизайн разрабатывали итальянцы.Читать далее
-
22.02.2024, 08:19
Южная Корея вводит новые ограничения на экспорт автомобилей в Россию. Чем это грозит
Южная Корея вводит новые санкции в отношении России. Ограничения вступают в силу с 24 февраля 2024 года. Среди прочего они касаются экспорта в нашу страну автомобилей с двигателем объемом более 2 литров.Читать далее
-
22.02.2024, 07:38
Корабль снес пролет автомобильного моста. Есть погибшие
Ранним утром в китайском проливе Хунци Лишуй контейнеровоз, проходя под автомобильным мостом, задел его конструкцию. В результате целый пролет рухнул вниз вместе с проезжавшими по нему машинами.Читать далее
-
22.02.2024, 07:04
Как оспорить штраф за нарушение разметки, если ее замело снегом
Штрафы за нарушение требований разметки зачастую выносят на основании данных, полученных с дорожных камер. Саму разметку иногда заметает снегом или заливает грязью. В этом случае водитель вправе оспорить штраф.Читать далее
-
21.02.2024, 15:07
ГИБДД проводит операцию «Чистые стекла». И дело тут вовсе не в грязи
В феврале 2024 года в разных регионах страны стартовала операция «Чистые стекла». Нарушителям грозит штраф в размере от 500 до 4 000 рублей, но речь идет не о машинах с заляпанными грязью окнами.Читать далее
-
21.02.2024, 14:30
Что случится с китайскими машинами в России в 2024 году: прогноз эксперта
Весь прошлый год китайские автопроизводители активно осваивали российский рынок и занимали ниши, освободившиеся после ухода из страны западных конкурентов. В начале 2024 года пошли разговоры о том, что китайцы могут потерять свои позиции в России.Читать далее
-
21.02.2024, 14:14
В России заметили редкий кроссовер Chery, который хотят продавать в России. Чем он интересен?
На улицах Москвы запечатлели необычный кроссовер Chery eQ7. Премьера модели состоялась летом 2023 года, но в Россию он пока официально не поставляется. Автомобиль построен на оригинальной модульной платформе, а дизайн разрабатывали итальянцы.Читать далее
- 12 400 000 РMercedes AMG GT 2019 в Москве
- 7 800 000 РKIA K9 2022 в Москве
- 3 200 000 РLexus IS300 2016 в Москве
- 17 900 000 РPorsche Cayenne 2023 в Москве
- 3 130 000 РHyundai Sonata 2021 в Москве
- 4 090 000 РBMW 3-series 2020 в Москве
- 3 200 000 РBMW 3-series 2020 в Москве
- 13 699 000 РMercedes S-Class 2021 в Москве
- 24 590 000 РPorsche Cayenne 2023 в Москве
- 43 000 000 РBentley Bentayga 2023 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий