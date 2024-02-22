КамАЗ в три раза увеличит количество беспилотных грузовиков на трассе М-11 между Москвой и Петербургом. Новые машины появятся в течение полугода

21.02.2024, 14:30

Что случится с китайскими машинами в России в 2024 году: прогноз эксперта

Весь прошлый год китайские автопроизводители активно осваивали российский рынок и занимали ниши, освободившиеся после ухода из страны западных конкурентов. В начале 2024 года пошли разговоры о том, что китайцы могут потерять свои позиции в России.Читать далее