7 декабря 2021, 16:30
Kia готовит новый кроссвен: вот как он будет выглядеть
Компания Kia анонсировала скорую премьеру новой модели под именем Carens и опубликовала серию тизерных изображений. Внешне новинка похожа на набирающий в последнее время популярность гибрид кроссовера и минивена.
Дарья Климова Фото: Kia
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Фото: Kia
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Фото: Kia
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Фото: Kia
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Фото: Kia
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Фото: Kia
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Корма Kia Carens выполнена в стиле последних кроссоверов Hyundai c четкими гранями и тонкими светодиодными фонарями, соединенными полосой. В салоне появится третий ряд сидений, 10,25-дюймовый экран информационно-развлекательной системы и новый трехспицевый руль. Мировая премьера Kia Carens запланирована на 16 декабря. Первыми возможность заказать новинку получат индийские автолюбители. Затем кроссвен появится и на других рынках, в том числе и в России.
Упомянутые модели: KIA Carens
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