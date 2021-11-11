11 ноября 2021, 17:17
Kia рассказала, когда прекратит выпускать бензиновые автомобили
Компания Kia продолжает выводить на рынок все новые и новые электрические модели. В обозримом будущем корейский бренд планирует стать полностью электрическим. Европейский рынок одним из первых лишится автомобилей Kia с традиционными двигателями внутреннего сгорания.
Дарья Климова Фото: Kia
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Аналогичной экологической стратегии придерживается и Hyundai. Ранее компания сообщила, что откажется от машин с ДВС в Европе к 2035 году, а на всех ключевых рынках – к 2040-му. Некоторые другие мировые бренды обещают еще раньше превратиться в исключительно электрические, среди них: Jaguar (2025), Alfa Romeo (2027), Opel и Lotus (2028). А Volvo, Bentley, Rolls- Royce, Mini и Cadillac попрощаются с ДВС к 2030 году.
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