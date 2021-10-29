Kia Xceed получил новый мотор и подорожал на 90 000 рублей
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Топовый агрегат объемом 1,6 литра (200 л.с, 265 Нм) не изменился. Оба двигателя работают в паре с 7-ступенчатым «роботом» и передним приводом. Базовая версия обзавелась 4,2-дюймовым цветным экранчиком бортового компьютера на приборной панели и стоит теперь от 1 874 900 рублей. По данным сайта «Цена авто», после недавнего октябрьского подорожания Kia XCeed стоил от 1 784 900 рублей. Таким образом, цена базового кроссовера выросла на 90 000 рублей. Топовая 200-сильная версия автомобиля 2022 года стоит минимум 2 349 900 рублей.
Отметим, что в стандартное оснащение входят 6 подушек безопасности, 2-хзонный климат-контроль, медиасистема с 8,0-дюймовым экраном, подогрев передних сидений и руля, датчик света, камера заднего вида, датчики парковки, светодиодные фары, круиз-контроль и 16-дюймовые легкосплавные колеса. Максимальная комплектация Premium+ с мотором 1.5 T-GDI может похвастаться цифровой «приборкой», 10,25-дюймовым экраном мультимедиа со встроенной навигацией, аудиосистемой JBL и продвинутым комплексом электронных ассистентов Drive Wise.
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