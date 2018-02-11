11 февраля 2018, 09:49

Китайские электрокары из Беларуси

Белорусский автозавод Юнисон весной этого года приступит к серийному выпуску сразу двух электромобилей китайского бренда Zotye. До конца 2018 года с конвейера должно сойти не менее 3 000 машин. С июня электрокары начнут поставлять в Россию.
^
  Китайские электрокары из Беларуси Zotye Китайские электрокары из Беларуси
2
фото
  
Ранее мы писали
Со следующего года в России могут отменить транспортный налог для гибридных автомобилей и электрокаров. Соответствующий ...
Читать далее
В Беларуси будут собирать компактный сити-кар E200EV и седан D-класса Z500EV. Директор Юнисона Дмитрий Егоров назвали их ориентировочную стоимость: за компакт-кар попросят около 17 000 долларов, за седан – 22 000 долларов. 

Двухместный заднеприводной Zotye E200 очень похож на Smart. Его длина составляет 2,7 метра, а ширина - 1,6 метра. При этом автомобиль комплектуется 15-дюймовыми дисками. Под капотом «малыша» электромотор мощностью 83 л.с. и набор литий-ионных аккумуляторных батарей емкостью 24,5 киловатт-часа. Без подзарядки машина может проехать около 220 километров. Максимальная скорость – 120 км/ч.

Модель Zotye Z500 – классический переднеприводной седан. По габаритам он сопоставим с Audi A4. Мощность силовой установки электрокара составляет 129 л.с. (260 Нм). С места до 100 км/ч он разгоняется за 10 секунд. Максимальная скорость – 140 км/ч. На одной зарядке электрокар может проехать до 250 километров. Чтобы полностью зарядить аккумуляторы от бытовой электросети необходимо потратить 6 − 8 часов. Специальный экспресс-терминал пополнит заряд батареи на 80% за 30 минут. Заводская гарантия на батарею – 10 лет с возможностью зарядиться не менее 120 000 раз.

В дальнейшем на Юнисоне будут искать возможности для локализации производства. Например, в Беларуси могли бы изготавливать материалы отделки салона, шины, программное обеспечение для мультимедиа и некоторые компоненты электроники. Это позволило бы создать новые рабочие места и снизить себестоимость автомобилей.
Дизайн и тюнинг Зоти

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Zotye T600
Купил автомобиль в октябре 17 года, на данный момент побег 2000 км, что могу сказать, после первого то было заменено масло и фильтр цена 8 тысяч, как-то дороговато, об автомобиле, за это время, что я им владею, 2раза был у официального дилера по гарантии, на данный момент автомобиль, опять у дилера по ...
aleksandr
Как установить подкрылки самому.
В первую очередь, подкрылки необходимо примерить и убедиться, что они подходят по размеру и не имеют лишних деталей. Затем подготовить поверхность арки и о работать её антикоррозийный материалом. При монтаже можно воспользоваться саморезами (в части бампера, не в металлической части кузова) либо клипсами ...
Shiro
Не включается скорость на коробке автомат
В принципе за последние четыре года я не могу жаловаться на свою машину, потому что она показала себя с надежной и комфортной стороны. У меня Мерседес Аксор, 2014 года выпуска. Пробег у меня относительно небольшой, всего 80К км. В принципе, машина ломаться ещё не должна. Но вот сегодня утром я был неприятно ...
Вячеслав Погребов
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Zotye Автомудрость Zotye АвтоПитер Zotye Дизайн и тюнинг Zotye Новинки и концепт кары Zotye Новости и акции автосалонов Zotye Автосалоны и дилеры марки Zotye Аренда и прокат авто марки Zotye Автоклубы и форумы автозавчастей марки Zotye Автосервисы и магазины автозапчастей марки Zotye
Главные материалы
Все в сборе: ТОП-5 автомобилей для семьи
Тест-драйв Peugeot 5008: душевная хирургия
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс А Exclusive
Mitsubishi i-MiEV и еще 2 модели
Класс Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Suzuki Vitara и еще 7 моделей
Класс B Exclusive
Volkswagen Beetle и еще 4 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Китайские электрокары из Беларуси
{{material_121722}}В Беларуси будут собирать компактный сити-кар E200EV и седан D-класса Z500EV. Директор Юнисона Дмитрий Егоров назвали их ориентировочную стоимость: за компакт-кар попросят около 17 000 долларов, за седан – 22 000 долларов. Двухместный заднеприводной Zotye E200 очень похож на Smart. Его длина составляет 2,7 метра, а ширина - 1,6 метра. При этом автомобиль комплектуется 15-дюймовыми дисками. Под капотом «малыша» электромотор мощностью 83 л.с. и набор литий-ионных аккумуляторных батарей емкостью 24,5 киловатт-часа. Без подзарядки машина может проехать около 220 километров. Максимальная скорость – 120 км/ч.Модель Zotye Z500 – классический переднеприводной седан. По габаритам он сопоставим с Audi A4. Мощность силовой установки электрокара составляет 129 л.с. (260 Нм). С места до 100 км/ч он разгоняется за 10 секунд. Максимальная скорость – 140 км/ч. На одной зарядке электрокар может проехать до 250 километров. Чтобы полностью зарядить аккумуляторы от бытовой электросети необходимо потратить 6 − 8 часов. Специальный экспресс-терминал пополнит заряд батареи на 80% за 30 минут. Заводская гарантия на батарею – 10 лет с возможностью зарядиться не менее 120 000 раз.В дальнейшем на Юнисоне будут искать возможности для локализации производства. Например, в Беларуси могли бы изготавливать материалы отделки салона, шины, программное обеспечение для мультимедиа и некоторые компоненты электроники. Это позволило бы создать новые рабочие места и снизить себестоимость автомобилей.
2018-02-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Севастополь Псков Нижний Новгород
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG