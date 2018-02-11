11 февраля 2018, 09:49
Китайские электрокары из Беларуси
Белорусский автозавод Юнисон весной этого года приступит к серийному выпуску сразу двух электромобилей китайского бренда Zotye. До конца 2018 года с конвейера должно сойти не менее 3 000 машин. С июня электрокары начнут поставлять в Россию.
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Двухместный заднеприводной Zotye E200 очень похож на Smart. Его длина составляет 2,7 метра, а ширина - 1,6 метра. При этом автомобиль комплектуется 15-дюймовыми дисками. Под капотом «малыша» электромотор мощностью 83 л.с. и набор литий-ионных аккумуляторных батарей емкостью 24,5 киловатт-часа. Без подзарядки машина может проехать около 220 километров. Максимальная скорость – 120 км/ч.
Модель Zotye Z500 – классический переднеприводной седан. По габаритам он сопоставим с Audi A4. Мощность силовой установки электрокара составляет 129 л.с. (260 Нм). С места до 100 км/ч он разгоняется за 10 секунд. Максимальная скорость – 140 км/ч. На одной зарядке электрокар может проехать до 250 километров. Чтобы полностью зарядить аккумуляторы от бытовой электросети необходимо потратить 6 − 8 часов. Специальный экспресс-терминал пополнит заряд батареи на 80% за 30 минут. Заводская гарантия на батарею – 10 лет с возможностью зарядиться не менее 120 000 раз.
В дальнейшем на Юнисоне будут искать возможности для локализации производства. Например, в Беларуси могли бы изготавливать материалы отделки салона, шины, программное обеспечение для мультимедиа и некоторые компоненты электроники. Это позволило бы создать новые рабочие места и снизить себестоимость автомобилей.
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