Кому разрешат заплатить утильсбор по льготной ставке?

Ранее мы писали Эксперт объяснил, зачем внезапно повысили утильсбор В конце октября вступило в силу постановление правительства № 1722, резко увеличивающие утилизационный сбор ... Читать далее

Нововведение стало полной неожиданностью для покупателей. В начале ноября им предлагали доплатить внушительные суммы, иногда сопоставимые со стоимостью самого автомобиля. После долгих споров Минпромторг, наконец, разрешит некоторым автовладельцам уплатить утильсбор по льготной ставке: 3 400 рублей за новую машину и 5 200 рублей за автомобиль старше 3 лет, пишет Российская газета . Для этого должны быть соблюдены два условия.

По льготной ставке можно будет оплатить утильсбор, если договор купли-продажи автомобиля был заключен до 29 октября 2023 года, а автомобиль ввезен в Россию не позднее 21 декабря – подтвердить это можно свидетельством о безопасности конструкции транспортного средства или электронным ПТС, оформленными до 21 декабря. Если утильсбор был уже оплачен по новым коммерческим тарифам, Федеральная таможенная служба сделает перерасчёт и вернёт деньги.

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