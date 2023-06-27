Конкурент «ГАЗели» от КамАЗа оказался серьезно дороже

Ранее мы писали КамАЗ выводит на рынок два новых грузовика: продажи стартуют в мае В мае 2023 года в продажу поступят две новые модели семейства КамАЗ «Компас», младшая из которых полной массой ... Читать далее

Новый легкий грузовик «Компас 5» имеет разрешенную максимальную массу 3,5 тонны, а значит, для управления им достаточно прав категории «В». Новинка от КамАЗа могла бы составить конкуренцию «ГАЗели», но цена «Компаса 5» оказалась существенно выше, чем ожидалось, выяснило издание Quto . Модификацию со шторно-бортовой платформой, оснащенную 2,2-литровым дизельным двигателем КамАЗ-580 мощностью 122 л.с. и 5-ступенчатой «механикой» оценили минимум в 4 380 000 рублей.

В список заводского оснащения входят моторный тормоз и подогреваемый фильтр грубой очистки топлива, а также круиз-контроль, система стабилизации, кондиционер, магнитола и электрические стеклоподъёмники.

До конца июля первые покупатели могут рассчитывать на внушительную скидку в 700 000 рублей. Еще 200 000 рублей можно выгадать, если сдать старый автомобиль по программе трейд-ин. Но и тогда грузовик стоит не менее 3 480 000 рублей. Для сравнения, 3,5-тонное шасси «Газель Next» с 2,5-литровым турбодизелем (G31) мощностью 149 л.с. можно купить за 3 000 800 рублей. И это без учета скидок по трейд-ин. За 3 800 000 рублей можно выбрать автомобиль классом выше – более практичный «Валдай 8» с той же связкой силовых агрегатов.

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